Burkina : Carte biométrique AES et rencontre président du Faso et pupilles de la nation à la Une des journaux

Ouagadougou, 2 déc. 2025 (AIB) – Les journaux burkinabè de ce mardi 2 décembre 2025 reviennent largement sur l’échange entre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et une délégation de pupilles de la Nation, ainsi que sur le lancement officiel de la carte d’identité biométrique AES (CIB-AES).

Dans sa manchette, L’Observateur Paalga rapporte les propos du chef de l’État aux enfants : « Vous êtes les vrais héros ». Le quotidien explique que le président Traoré a reçu les pupilles de la Nation au palais de Koulouba, en présence de la ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale. Le Chef de l’État leur a indiqué qu’ils comprennent mieux que beaucoup d’autres pourquoi le pays traverse cette période difficile, car ils en sont les témoins directs.

Pour sa part, Sidwaya souligne que le président Traoré a rassuré ces enfants touchés par l’insécurité. Il a affirmé que, malgré les actions déjà engagées, d’autres efforts sont en cours pour améliorer leur quotidien et préparer un avenir plus stable.

Les journaux se sont aussi intéressés au lancement de la carte biométrique AES.

Sidwaya titre : « Carte d’identité biométrique AES au Burkina Faso : Le capitaine Ibrahim Traoré pour commencer », indiquant que le chef de l’État a reçu son document d’identité lundi des mains du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana.

Cette nouvelle carte, la CIB-AES, concrétise une décision importante des dirigeants de la Confédération des États du Sahel. Elle vise à renforcer l’intégration dans l’espace AES et à faciliter la libre circulation des populations.

Le journal public rappelle que tout citoyen de l’AES peut l’obtenir à partir de 5 ans, qu’elle est obligatoire dès 13 ans, et qu’elle coûte 3 500 F CFA pour une validité de dix ans.

