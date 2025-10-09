BURKINA-HÔPITAL-BOGODOGO-DEPISTAGE-CLINIQUE-MOBILE

Burkina / Cancer du sein : L’Hôpital de Bogodogo dépiste gratuitement les femmes au dispensaire Manégre-Nooma de Ouagadougou

Ouagadougou, 8 oct. 2025 (AIB) – Dans le cadre du mois « Octobre Rose », la clinique mobile du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B) s’est déplacée ce mercredi au dispensaire de l’Association Manégré-Nooma pour la protection des orphelins (AMPO) de Ouagadougou, afin d’y organiser un dépistage gratuit du cancer du sein et des lésions précancéreuses du col de l’utérus, dans le but de lutter efficacement contre ces maladies au Burkina Faso.

Cette journée de dépistage gratuit, organisée le mercredi 8 octobre 2025, est une initiative conjointe du CHU-B et des responsables du dispensaire AMPO. Elle vise à améliorer la prévention et la détection précoce des cancers féminins, contribuant ainsi au bien-être des femmes.

« La clinique mobile de l’hôpital de Bogodogo a prévu plusieurs sorties pendant ce mois d’Octobre Rose pour aller à la rencontre de nos mamans, nos sœurs et nos filles, afin de leur offrir un dépistage gratuit », a expliqué Claire Zigani Belemkoabga, surveillante de l’unité des soins en gynécologie du CHU-B.

Mme Belemkoabga par ailleurs sage-femme, a précisé que plusieurs activités sont proposées par la clinique mobile qui sont, entre autres, le dépistage du cancer du sein, le dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus, échographie et la mammographie pour les femmes de plus de 40 ans avec des séances de sensibilisation à l’auto-palpation des seins.

Elle s’est réjouie de la forte mobilisation des femmes, qu’elle considère comme un signe encourageant de leur prise de conscience sur l’importance de la santé féminine.

« Nous sommes très satisfaites, car nous n’avons pas détecté de cas suspects jusqu’à présent », a-t-elle ajouté.

Elle a également précisé qu’en cas d’anomalie détectée, la patiente est immédiatement prise en charge par l’équipe médicale présente sur place.

Le CHU-B a un programme de sortie pour mener d’autres opérations de dépistage gratuit dans plusieurs formations sanitaires de Ouagadougou, notamment les Centres médicaux (CM) de Koubri et de Saaba, les Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) de Saaba, le Centre médical urbain (CMU) du secteur 15 etc.

Pour rappel, le mois d’« Octobre Rose » se déroule du 1er au 31 octobre 2025 sur toute l’étendue du territoire national.

Agence d’information du Burkina

