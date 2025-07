‎Burkina-Boulgou-Vacances-Football-Finale

‎Vacances foot des forces vives de Zabré : Almeria FC s’impose face à Songo

‎

‎Zabré, 28 juillet 2025 (AIB) – L’équipe d’Almeria FC du secteur 5 de Zabré (maillot orange) a remporté, ce dimanche 27 juillet 2025, la finale de la 6e édition du tournoi Vacances foot des forces vives de Zabré option maracana, en battant la formation de Songo (maillot noir) , devant un public nombreux et des autorités administratives et coutumières.

‎

‎Lancée le 29 juin 2025 avec la participation de 20 équipes, cette édition a vu se jouer 34 matchs dans un esprit de convivialité, de discipline et de fair-play, en parfaite cohérence avec le thème de l’édition : « Par le football, je m’engage pour l’ordre et la discipline pour un Burkina émergent », un message en phase avec la vision du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

‎

‎La finale, disputée en deux fois 25 minutes, a vu Almeria FC dominer Songo sur le score de 2 buts à 0. Les réalisations sont signées Christian Zinsonni et Harouna Gouba, ce dernier s’adjugeant également le titre de meilleur buteur de la compétition avec un total de 9 buts.

‎L’équipe victorieuse, Almeria FC, a reçu une enveloppe de 75 000 FCFA, des médailles en or, un jeu de maillots et un ballon. Quant à l’équipe de Songo, elle est repartie avec 50 000 FCFA, des médailles en argent, un jeu de maillots et un ballon.

‎

‎La cérémonie a été placée sous le parrainage de l’ancien ministre en charge des Ressources animales, Dr Modeste Yerbanga, venu spécialement de Ouagadougou avec une forte délégation. Il s’est fait représenter par Achille Bouda, chargé de protocole à l’Union européenne, qui a salué l’initiative et encouragé les jeunes à cultiver l’unité et la solidarité à travers le sport.

‎

‎Le promoteur du tournoi, Luc Sango, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de cette 6e édition. « Cette année, nous avons véritablement senti l’engagement des jeunes autour du thème. Aucun incident, aucun match annulé. L’ordre, la discipline et le fair-play ont été au rendez-vous », a-t-il déclaré avec fierté.

‎

‎La cérémonie de clôture a été marquée par plusieurs allocutions, notamment celles du représentant du chef de canton de Zabré, du premier vice-président de la délégation spéciale de Zabré, du promoteur et du représentant du parrain. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux personnalité qui ont soutenu la compétition dès son début à nos jours.

‎

‎Pour rappel, la première édition de Vacances foot des forces vives de Zabré a vu le jour en 2020 et s’impose désormais comme un rendez-vous incontournable de la jeunesse sportive de Zabré.

‎

‎AIB/Zabré

‎JPB