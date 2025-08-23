Burkina/Boulgou-Sport-Finale-Maracana

Burkina/Boulgou : Une finale de Maracana à Bittou pour renforcer la cohésion sociale

Bittou, 18 août 2025 (AIB) – La finale du tournoi de football Maracana dénommé « Vacances foot », initié par le gendarme Abdoul Razark Lougué de la brigade territoriale de Bittou, s’est jouée dimanche 17 août 2025 au terrain de la salle polyvalente de la commune.

Placée sous le thème « Jeunesse de Bittou réunie autour du football », la compétition visait à promouvoir la cohésion sociale, renforcer les liens de solidarité et relancer les activités sportives locales, mises à mal par l’insécurité.

En finale, l’équipe de l’Espoir 17 a battu le Tout-Puissant par un but à zéro, remportant le trophée, des médailles et une enveloppe de 60 000 F CFA. Le Tout-Puissant, finaliste malheureux, est reparti avec 40 000 F CFA et des ballons. La troisième équipe a reçu 20 000 F CFA plus des ballons, tandis que la quatrième a bénéficié de 10 000 F CFA et des ballons.

La cérémonie a mobilisé autorités communales, coutumières et populations venues des villages et secteurs environnants. Parrain de l’événement, le Naaba Kibkorgho, chef de Bittou, a salué l’initiative qu’il a qualifiée de levier de cohésion sociale, tout en remerciant la jeunesse pour son engagement à travers le sport, facteur de rassemblement.

Très satisfait de la forte mobilisation constatée, le promoteur, Abdoul Razark Lougué, a exprimé sa reconnaissance aux autorités locales et aux populations. Le tournoi avait démarré le 17 juillet avec 16 équipes en lice.

