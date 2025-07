Burkina-Boulgou-Résultats-BAC

Bittou : 53 élèves admis au premier tour

Bittou, 3 juil. 2025 (AIB) – La proclamation des résultats du baccalauréat session 2025 a eu lieu le jeudi 3 juillet 2025 au lycée départemental de Bittou. Au total, on enregistre 53 admis au premier tour sur 170 candidats. 70 élèves vont composer le second tour, selon le président du jury Rodrigue Tapsoba.

Au total 14 filles ont décroché leur diplôme en série D sur 54 et 11 garçons sur 54. En Série A4, on enregistre 6 admis sur 22 garçons qui ont composé, 22 admises chez les filles sur 40 qui ont composées, soit un taux de 23,15% en série D et 45,16% en série A4.

