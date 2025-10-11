Burkina/Boulgou : 50 tonnes de riz offertes aux déplacés internes de Sawenga

Tenkodogo, 11 octobre 2025 (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Boulgou, Domègbèguière Constantin Dabiré, a présidé samedi à Tenkodogo la cérémonie officielle de remise de 50 tonnes de riz aux personnes déplacées internes (PDI) du village de Sawenga, dans la commune de Bittou, en réponse à un plaidoyer de l’Association Béognééré pour le Développement de Sawenga (ABNDS).

La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte du haut-commissariat du Boulgou, en présence des autorités administratives, coutumières et des partenaires de développement.

Officiellement installée en 2024, l’Association Béognééré pour le Développement de Sawenga œuvre pour l’amélioration des conditions de vie de ses ressortissants affectés par la crise sécuritaire.

Son président, M. Bouri Mathieu Tandako, a salué le geste de la société BMC Soleil Resources, tout en rappelant que « la situation n’a jamais été simple, mais avec la volonté et la solidarité, nous avançons pas à pas ».

Selon lui, cette dotation contribuera à atténuer les difficultés que vivent les déplacés de Sawenga. Il a exprimé la gratitude de l’association à l’endroit de la société minière, des autorités provinciales et de l’ensemble des partenaires pour leur accompagnement constant.

L’association intervient dans plusieurs domaines du développement local, notamment l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, la promotion de la santé et l’insertion socio-professionnelle.

Le directeur des relations communautaires de BMC Soleil Resources a rappelé que l’entreprise, désormais à capitaux entièrement burkinabè depuis 2024, reste engagée dans la mise en œuvre de sa politique de responsabilité sociale.

« La direction a accepté de répondre favorablement à la requête de l’association en offrant 50 tonnes de riz, d’une valeur de 20 millions de francs CFA, afin de soutenir l’action du gouvernement et d’apporter un appui aux populations en détresse », a-t-il indiqué.

Il a précisé que la société intervient sur la base des requêtes formulées par les communautés, conformément à sa politique de proximité.

Le responsable a également transmis les remerciements du PDG, El Hadj Inoussa Kanazoé, et du directeur général, M. Poko Tapsoba, aux autorités provinciales et communales pour leur accompagnement.

Il a exprimé le souhait de voir la paix revenir afin de permettre aux populations de regagner leurs localités et à la société de reprendre normalement l’exploitation du site de Ouaré.

Le haut-commissaire du Boulgou, Domègbèguière Constantin Dabiré, a salué cette action conjointe de la société BMC Soleil Resources et de l’Association Béognééré pour le Développement de Sawenga, qu’il a qualifiée d’exemple de collaboration au service des populations déplacées.

Il a assuré de la disponibilité des services de l’action humanitaire pour accompagner la réception, le stockage et la distribution des vivres aux bénéficiaires.

Cette opération de solidarité s’inscrit dans la dynamique nationale de soutien aux personnes déplacées internes et de promotion de la cohésion sociale dans la région du Nakambé.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata