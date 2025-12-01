Burkina : BENKADI va initier un dîner de charité pour offrir un centre de loisirs aux enfants de la pédiatrie Charles-De-Gaulle

Ouagadougou, 1er déc. 2025 (AIB)- Le Comité d’organisation du Festival BENKADI tiendra un dîner gala de charité le samedi 6 décembre prochain afin de mobiliser des fonds pour la construction d’un centre de loisirs au sein de l’Hôpital Pédiatrique Charles De Gaulle dont l’objectif est d’offrir aux enfants hospitalisés un espace adapté à leur épanouissement durant leur séjour médical.

Le Festival BENKADI, dont le nom signifie fraternité et amitié en langue mandingue, célèbre cette année sa 6ᵉ édition internationale et sa première édition au Burkina Faso. L’action phare de cette édition vise à soutenir la création d’un espace de détente, de jeux et de réconfort au cœur de la pédiatrie, afin de permettre aux enfants de retrouver un instant de joie malgré la maladie.

L’information a été donnée ce lundi 1ᵉʳ décembre 2025 à Ouagadougou, au cours d’une conférence de presse.

Selon la promotrice du projet, Fatou Malia Badini, cette initiative découle d’une visite effectuée en février 2025 par l’équipe du festival, accompagnée de l’influenceuse Milli Marta.

« Cette immersion dans le service pédiatrique nous a profondément touchés. À l’issue de la visite, le personnel administratif a exprimé un besoin urgent : disposer d’un espace de loisirs adapté pour les enfants hospitalisés. Nous avons alors pris l’engagement d’y répondre, avec l’appui des personnes de bonne volonté », a-t-elle expliqué.

Elle a précisé que la première pierre du futur centre a été posée le 30 octobre 2025, sur le site dédié au sein de l’hôpital, marquant ainsi le début effectif du projet et le coût global de la réalisation est estimé à 15 millions de francs CFA.

Le Comité d’organisation lance un appel à la solidarité de tous, institutions, entreprises, organisations, partenaires techniques et financiers, ainsi que particuliers.

« Chaque contribution, petite ou grande, change réellement une vie. Chaque geste est un sourire rendu à un enfant », a souligné le comité.

Les tickets pour participer au dîner gala sont fixés à 30 000, 60 000 et 100 000 FCFA, afin de contribuer efficacement à la construction du centre. Le comité précise également que toute personne souhaitant apporter son soutien peut le faire même sans participer au dîner gala.

Agence d’Information du Burkina

ZAF/bbp/Yos