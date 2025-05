Burkina/Banwa-société-Festival

Banwa : La 3e édition du festival des arts et de la culture des Banwa lancée

Solenzo,1er mai 2025 (AIB) – La direction provinciale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme des Banwa a lancé le jeudi 1er mai 2025 à Solenzo, la 3e édition du festival des arts et de la culture.

Le festival par le haut-commissaire, Sanfiénalé Joseph Sirima a patronné la cérémonie, festival des arts et de la culture.

Durant trois jours, les différentes troupes de masques et de danse de la province, les artistes musiciens et les transformateurs et promoteurs de mets locaux vont tenir en haleine la population.

Selon le directeur provincial de la communication, de la culture, des Arts et du Tourisme, Kouintani Sanou, cette activité a pour objectif de contribuer à la promotion et à la préservation des richesses culturelles.

La deuxième édition a été organisée en 2021 mais l’insécurité a empêché l’organisation de la 3e édition.

« La meilleure culture, c’est l’entente. Nous devons quitter la place d’une province abandonnée et oubliée et mobilisons-nous pour la mise en œuvre des projets de développement. Aucun peuple ne peut se développer s’il ignore sa propre culture car tous les pays et tous les peuples qui ont pu s’en sortir et se développer se sont baser sur leur culture, leurs traditions et leur manière de faire ancestrale », a lancé Siaka Kouenou parrain de la présente édition.

Les masques en fibres et les troupes de danse traditionnelle ont fait des parades devant une population assoiffée de loisirs et d’ambiance.

Chaque village invité a fait des petites démonstrations de danse et d’exhibition.

Les masques blancs feront leur sortie chaque nuit autour de 22h à l’aube pendant ces trois jours.

Le haut-commissaire, patron de la présente édition s’est réjoui de l’organisation de cette activité.

« Nous encourageons et nous accompagnons toute initiative visant à donner un visage rayonnant à notre chère province et contribuant à la promotion de la culture car ne dit-on pas qu’un peuple qui ne connait pas son passé, ses origines et sa culture est un arbre sans racine », s’est exprimé le haut-commissaire.

La ville de Solenzo va vibrer sous l’ambiance des activités culturelles et ancestrales du 1er au 3 mai pour le plaisir des habitants.

Agence d’information du Burkina

SO/dnk/ata