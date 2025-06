Burkina-Fonds-Financement-Autosuffisance-Alimentaire

Burkina : « Avec le fonds DUMU KAFA, l’autosuffisance alimentaire n’est plus un simple slogan, mais une réalité en construction », DGA de NAFASO

Ouagadougou, 19 juin 2025 (AIB) – Le Directeur général adjoint (DGA) de la société NAFASO, spécialisée dans la production et la commercialisation de semences, Désiré Sawadogo, a salué jeudi à Bobo-Dioulasso la vision des autorités burkinabè, affirmant qu’avec la création du fonds DUMU KAFA, l’autosuffisance alimentaire est en voie de devenir une réalité.

« Le fonds DUMU KAFA est perçu comme une bouffée d’oxygène pour les acteurs du secteur agricole. L’autosuffisance alimentaire n’est plus un simple slogan, mais une réalité en construction, car les autorités ont compris que sans un financement adapté, l’agriculture ne peut pas décoller », a déclaré M. Sawadogo au micro de l’AIB, lors d’une caravane de presse.

La société NAFASO a bénéficié de son partenaire, le fonds DUMU KAFA, d’un financement conséquent, réparti en deux volets : un fonds gouvernemental de 93 millions FCFA et un financement d’intrants de 256 millions FCFA, soit un total de 350 millions FCFA, s’est-il réjoui.

Ce soutien a permis à NAFASO de doubler sa production de riz, selon le DGA, et environ 2 000 producteurs ont pu bénéficier d’intrants de qualité. L’entreprise travaille en réseau avec des producteurs de semences et de riz.

« Notre entreprise a pu accéder à un crédit à un taux très avantageux de 5 %, bien inférieur aux taux pratiqués sur le marché financier national », a noté M. Sawadogo avec satisfaction.

Selon lui, ce financement a également amélioré la rentabilité de l’entreprise, notamment grâce à un marché d’écoulement sécurisé avec la SONAGESS. Il a également permis de valoriser les produits locaux au détriment des importations.

« Ce travail représente énormément pour moi. Grâce à ce poste, je parviens à subvenir aux besoins de ma famille : je nourris mes enfants, je peux les inscrire à l’école », a confié un employé de NAFASO, qui a aussi souligné pouvoir prendre en charge les soins médicaux de sa femme et de ses enfants.

Venue acheter un sac de riz de 25 kg, Salimata Sohoré, cliente de NAFASO, a trouvé le goût du riz excellent, parfumé et tendre.

« On sent que le riz local est fraîchement produit, contrairement à celui issu d’anciens stocks. Lorsqu’on le prépare, le goût est différent et bien meilleur », a-t-elle affirmé.

« J’encourage vraiment cette politique. Je soutiens la production locale et je trouve qu’il est important de valoriser ce que nous produisons ici. Il faut également encourager les producteurs à améliorer la qualité pour que nous, les consommateurs, ayons accès à ces produits tout au long de l’année », a-t-elle ajouté. « Quand les produits manquent, on est obligés de se tourner vers des importations ou des stocks plus anciens, ce qui n’est pas l’idéal. »

Créé en février 2024 par le gouvernement burkinabè, le fonds DUMU KAFA a été mis en place pour répondre aux besoins de financement des acteurs des secteurs agropastoral et halieutique à travers l’octroi de crédits. À ce jour, plusieurs structures du monde rural ont déjà bénéficié de financements pour développer leurs activités.

Les montants octroyés varient de 100 000 FCFA à 500 millions FCFA, avec un taux d’intérêt annuel de 5 %. Les personnes physiques, entreprises, coopératives, établissements publics et sociétés d’État sont éligibles au fonds DUMU KAFA.

Agence d’information du Burkina

DNK/yos