Burkina-DUMU-KAFA -Financement-Entreprise-Agro-Pastorales

Burkina : Avec 500 millions de « DUMU KAFA », l’entreprise GEBENA a acquis des noix brutes de cajou et emploie 485 personnes, responsable

Ouagadougou, 30 juin 2025 (AIB) –Le Directeur général de la société de transformation et de commercialisation de noix de cajou, Ousseni Porgo, a traduit ses gratitudes au fonds DUMU KA FA grâce au financement duquel son entreprise a reçu 500 millions pour l’achat de noix brutes de cajou en vue de satisfaire ses commandes de 700 tonnes d’amendes.

« Grâce à un financement de 500 millions FCFA du Fonds DUMU KA FA, nous avons pu acheter 900 tonnes de noix brutes et prévoyons d’exporter 700 tonnes d’amandes », a indiqué le Directeur général de GEBANA, Ousseni Porgo.

De SON avis, l’usine emploie aujourd’hui 485 personnes, dont 86 % de femmes à temps plein, et fait appel à plusieurs prestataires locaux.

M. Porgo, s’exprimait la semaine dernière à Bobo-Dioulasso, au cours d’une caravane de presse.

Il a apprécié la collaboration avec le fonds DUMU KA FA qui offre selon lui, «un accès au financement simple et adapté et constitue une première expérience très positive. Face aux exigences élevées des banques locales, ce partenariat est un véritable soutien ».

Le DG de GEBENA a également salué l’engagement des autorités burkinabè en faveur de la transformation locale et du développement industriel, tout en soulignant que cette collaboration sera renforcée par les acteurs pour fructifier leurs business.

L’entreprise GEBENA exporte 80 % de sa production mais entend augmenter la part du marché national de 40 à 50 %.

« Mon travail apporte une réelle amélioration à ma famille. Avec ce que je gagne, je peux prendre soin de mes enfants. Je puis assurer leur éducation. J’ai également pu m’acheter une moto et des vélos pour les enfants. Grâce à mon travail, les enfants vont régulièrement à l’école », a indiqué une employée de Gebana, Zabré/Nanema Ruth.

Créé en février 2024 par le Gouvernement burkinabè, le fonds DUMU KA FA est mis en place pour répondre aux besoins de financement des acteurs du secteur agropastoral et halieutique à travers l’octroi du crédit. A ce jour, plusieurs structures du monde rural ont déjà bénéficié d’un financement en vue de développer leurs activités.

Les financements octroyés vont de 100 mille FCFA à 500 millions FCFA avec un taux d’intérêt de 5 % l’an.

Les personnes physiques, les entreprises et coopératives, et les établissements publics et sociétés d’Etats sont éligibles aux fonds DUMU KA FA.

Agence d’information du Burkina

DNK-yos-ata