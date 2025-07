Burkina-Sécurité-Alimentaire-Garnison-Banfora

Burkina/Autosuffisance alimentaire : Le 24e RIA de Banfora fait l’état des lieux de son chantier agricole

Banfora, 15 juil. 2025 (AIB)-Le 24e Régiment interarmées (RIA) de Banfora a présenté, mardi, son périmètre aménagé à la délégation du Bureau national des Grands projets du Burkina (BN-GPB), dans le cadre de la mission de suivi des aménagements pour la production agricole dans les casernes.

Le périmètre aménagé du 24e RIA de Banfora est situé à quelques kilomètres de la ville, sur la route menant à Mangodara. Il est équipé d’un forage avec une pompe immergée et des panneaux solaires, d’un bassin, d’un château d’eau, et utilise la technologie d’irrigation Laser Spray.

Sur le site, le personnel de la garnison de Banfora est motivé et s’active à la production de spéculations telles que des aubergines, des oignons, des concombres, du piment, etc.

« Dès qu’ils ont fini les travaux d’aménagement du site, il y a six mois, nous avons commencé les activités de production. Nous cultivons presque tout sur ce site : des aubergines, des oignons, du maïs, des arbres fruitiers et beaucoup d’autres spéculations. Parmi nous, beaucoup de soldats maîtrisent les techniques agraires et se portent volontaires pour s’occuper du site. Et comme vous le constatez, il n’y a pas de difficultés majeures, car ils en ont la maîtrise », a déclaré le commandant d’unité du 24e RIA, le sous-lieutenant Soulga Yacouba.

Il a ajouté que tout ce qui est produit sur le site sera destiné à la cuisine, car plusieurs soldats sont casernés, et la production provenant du site aménagé pourra contribuer à la prise en charge de leur ration alimentaire.

Dans son intervention, le commandant Soulga a informé la délégation du BN-GPB que le 24e RIA a acquis un terrain de 500 hectares, dont une partie servira de périmètre pour la production agricole. Il plaide donc pour un appui renforcé en moyens afin d’en assurer l’aménagement.

Agence d’information du Burkina

BBP/ata