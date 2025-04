Burkina-Réhabilitation-Plaine-Bama-Respect-Délai

Burkina : « Aucune seconde de retard d’exécution ne sera tolérée dans la réhabilitation de la plaine de Bama », prévient le ministre Sombié

Bobo-Dioulasso, 11 avr. 2025(AIB) – Le ministre en charge de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié, s’est voulu ferme vendredi lors du lancement des travaux de réhabilitation de la plaine de Bama, assurant « qu’aucune seconde de retard d’exécution des ouvrages ne sera tolérée » par le gouvernement.

Selon le ministre, les populations produisant sur la plaine de Bama ont arrêté d’y travailler durant cette campagne sèche afin de permettre la réhabilitation du site.

Pour cela, indique le premier responsable de l’agriculture, il n’y a pas de raison que les délais impartis ne soient pas respectés par les entreprises chargées de la réalisation des ouvrages.

Par ailleurs, le commandant Sombié a enjoint aux entrepreneurs de s’engager publiquement à livrer les ouvrages dans les délais qu’elles ont contractés.

La réhabilitation et la modernisation du périmètre de Bama concernent 1260 hectares de périmètre irrigué et 70 hectares de périmètre maraicher.

Il est prévu dans un délai de huit mois hors saison pluvieuse, la reconstitution de 63 km de canaux d’amenée primaires, secondaires et tertiaires, la réhabilitation du réseau de drainage interne et la réalisation de 85 km de fossés de garde.

Il s’agit d’un projet intégré avec la construction de 8 magasins de stockage de 250 tonnes d’une durée de vie de 100 ans et 8 postes d’eau autonomes, d’un coût de plus de 865 millions FCFA seront construits, sur instruction du ministre en charge de l’Agriculture au profit des producteurs affectés par les travaux.

La réhabilitation de la plaine de Bama entre dans le cadre la mise en œuvre de l’Offensive agro-pastorale et halieutique pour la souveraineté alimentaire du Burkina. Dans ce vaste chantier, il est prévu l’aménagement de 10 milles hectares de périmètres irrigués en maîtrise d’eau et 30 milles hectares de bas-fonds entre 2023et 2025

Agence d’information du Burkina

YOS-dnk-ata