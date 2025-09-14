Burkina-Sanguié-Présentation-Assurance-Maladie-Universelle

Burkina : Assurance maladie universelle : Présentation et immatriculation dans le Sanguié

Réo, 11 sept. 2025 (AIB) – La direction régionale du travail et de la protection sociale de Nando, en collaboration avec l’Agence nationale de l’assurance maladie universelle (AMU), a animé une communication ce jeudi 11 septembre 2025 au haut-commissariat de Réo, en marge de la session du cadre de concertation provincial (CCP).

Le représentant de l’AMU, Lazare Kaboré, accompagné de Dieudonné Sawadogo, agent d’immatriculation à Koudougou, a expliqué aux participants les conditions et modalités d’adhésion à l’assurance maladie universelle (AMU).

Selon M. Kaboré, l’assurance maladie universelle découle de la loi 060-2015/CNT et sa mise en œuvre a débuté en novembre 2024. Elle concerne l’ensemble de la population vivant au Burkina Faso, sans distinction.

Pour les travailleurs du secteur privé comme du public, la cotisation est fixée à 5 % du salaire brut, partagée équitablement entre l’employeur et le travailleur (2,5 % chacun). Quant aux personnes non salariées et au secteur informel, elles contribuent à hauteur de 4 000 F CFA par mois.

La couverture concerne le travailleur immatriculé ainsi que ses ayants droit, notamment le conjoint légalement marié et les enfants à charge (propres enfants, enfants sous tutelle ou adoption légale). Toutes les pathologies prises en charge sur le territoire burkinabè sont couvertes, à l’exception de la lunetterie et des évacuations sanitaires à l’étranger.

Pour s’inscrire, les pièces exigées sont simples : une photocopie de la CNIB et de l’extrait de naissance pour l’assuré principal, l’acte de mariage pour le conjoint et les extraits de naissance ou actes légaux pour les enfants à charge.

Les personnes intéressées peuvent également se rapprocher de la mairie de Réo ou du site d’immatriculation installé à l’Inspection du travail de Koudougou.

M. Kaboré a invité les populations du Sanguié à s’approprier ce dispositif qui vise à garantir à tous l’accès aux soins de santé de qualité.

Agence d’information du Burkina

FGB/bbp