Burkina / Assomption : L’Église catholique appelle chaque pèlerin à porter l’espérance et l’amour de la paix à l’image de la Vierge Marie

Ouagadougou, 15 août 2025 (AIB) – Les fidèles catholiques ont célébré, ce vendredi 15 août 2025, l’Assomption, la montée de la Vierge Marie au Ciel, au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Durant cette célébration, les pèlerins ont été appelés à l’espérance et à devenir des artisans de paix, à l’image de la mère de l’humanité.

« L’Assomption est le couronnement d’une vie de foi, de fidélité, d’amour et de consécration de la Vierge Marie », a déclaré l’archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiebo.

Selon lui, la Vierge Marie est le modèle de l’espérance chrétienne dans le monde. Elle, mère du Fils de Dieu, a reçu une grâce singulière.

Mgr Kontiebo a précisé que « la Vierge Marie a été élevée corps et âme au Ciel dans la gloire de Dieu. Elle est l’image de ce que nous deviendrons si nous restons unis au Christ ».

« Elle est le refuge de ce monde éprouvé par les guerres, les conflits, la haine et les attaques terroristes. Elle nous rappelle que le mal n’a pas le dernier mot », a-t-il souligné.

« Dieu n’abandonne pas notre monde. Le mal sera vaincu et la victoire du Ressuscité instaurera un monde de paix et de joie. »

« Dans cette marche vers la transfiguration de notre être total, soyons des artisans de paix, des enfants de Marie et des acteurs de paix dans nos foyers, nos communautés et notre pays », a exhorté Mgr Kontiebo dans son message.

« Nous nous sommes réunis aujourd’hui pour chanter cette gloire que Dieu a accordée à la Vierge Marie et également chanter les merveilles de Jésus-Christ », a-t-il conclu.

La célébration a été l’occasion de rendre hommage à 69 jeunes qui ont marché de Koupéla à Ouagadougou pour cette solennité.

Pour la fidèle Yvonne Bado, « la Vierge Marie est un symbole de victoire ».

« Lorsque tu marches avec la Vierge Marie, elle ne trahit jamais. Tout ce que tu lui demandes avec foi est accordé », a-t-elle affirmé.

Dans la même veine, le fidèle Arsène Marie Bayé a confié que « célébrer Notre-Dame de Yagma est très important pour moi. J’ai été très touché par la procession durant la célébration eucharistique ».

Agence d’Information du Burkina