Burkina- Citoyenneté-Journée-Salubrité

Burkina/Assainissement : Le ministre Poda appelle les usagers de la gare de l’Est à Ouagadougou à poser des actes citoyens

Ouagadougou, 12 avril 2025 (AIB)- Le ministre en charge du commerce, Serge Gnaniodem Poda, a appelé samedi, lors d’une journée de salubrité, initiée par son département au profit de la gare de l’Est à Ouagadougou, la population et les usagers à poser des actes citoyens pour favoriser leur bien-être.

« Cette infrastructure publique offre des services aux Burkinabè. A travers ce geste, nous voudrions contribuer à notre manière à l’ordre et à la discipline dans cette gare », a indiqué le ministre en charge du commerce, Serge Gnaniodem Poda.

M. Poda a, par ailleurs, exhorté la population et les usagers à poser des gestes qui contribuent à la citoyenneté et à leur épanouissement dans la communauté.

Le ministre en charge du commerce s’exprimait samedi à Ouagadougou, au cours d’une journée de salubrité dans la gare de l’Est, organisée par son département de concert avec les autorités de l’arrondissement 5, les chefs coutumiers, la veille citoyenne et la brigade verte.

Il a précisé que son ministère veut à travers cette grande mobilisation, sensibiliser la population sur des actions qui contribuent à l’épanouissement des Burkinabè.

« Partout où nous nous trouvions, quel que soit ce que nous faisons, nous devons toujours poser des gestes, quoi que simples qui contribuent à la citoyenneté », a-t-il renchéri.

Serge Poda a également expliqué que cette activité rentre dans le cadre de la première édition 2025 des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) lancée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le premier responsable du département en charge du Commerce a souligné que l’hygiène compte beaucoup pour le bien-être, le respect et l’image de la population.

« Nous devons travailler partout où nous sommes, que ce soit dans nos maisons, dans la rue, à l’endroit d’autrui à cultiver ces genres d’actes citoyens », a-t-il poursuivi.

A l’écouter, ces actions doivent être les attitudes de la population afin que l’ordre, la solidarité, la discipline et la citoyenneté des contribuent à rehausser l’image du Burkina Faso pour des lendemains meilleurs.

Le Président de délégation spéciale (PDS) de l’arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou, Issa Démé, a remercié le ministère en charge du commerce pour son action de salubrité au profit de la gare de l’Est.

Pour le PDS Démé, cette activité aux multiples bénéfices va procurer la santé et redonner l’image de la gare fréquentée par tous les Burkinabè.

«Nous avons tenu des rencontres de cadre et des engament ont été pris de façon ferme et résolu pour faire en sorte que les déchets constatés aujourd’hui n’existent », a-t-il fait remarquer.

Le président de l’union des transporteurs routiers des voyageurs de la gare de l’Est, Antoine Kabore, s’est réjoui du choix porté sur leur lieu de travail pour mener l’opération de salubrité.

M. Kaboré a aussi noté que des concertations seront initiées avec la commune de Ouagadougou afin que la gare demeure propre et sécurisée pour le bonheur de la population.

Agence d’information du Burkina

NO/DNK-ata