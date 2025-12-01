Burkina-Revue-Presse

Burkina : Affaire Tiegnan II, saisie de 60 sacs de cyanure et incendie au marché de Paspanga à la Une des quotidiens

Ouagadougou, 1er déc. 2025 (AIB) – Les parutions de ce lundi reviennent largement sur l’affaire Tiegnan II, la saisie de 60 sacs de cyanure par la Direction de surveillance du territoire (DST) de la douane de Tenkodogo, et l’incendie qui a ravagé 160 étals au marché de Paspanga.

Le doyen des quotidiens privés, L’Observateur Paalga, titre : « Affaire Tiegnan II : Camille Yé et 7 autres à la barre en décembre ».

Le journal précise que le prévenu Yé Yaké Camille et 14 autres personnes sont poursuivies pour des faits présumés de détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite, de faux en écriture publique et de blanchiment de capitaux.

Le Pays indique que parmi les huit personnes qui comparaîtront du 12 au 22 décembre 2025 devant les juges figure l’ancienne ministre Laure Zongo/Hien.

Les deux quotidiens relaient également la réaction du Barreau aux propos du procureur du TGI Ouaga I, Balkouli Blaise Bazié, selon qui « comme dans toute procédure où il y a des avocats, il faut s’attendre à ce qu’ils mettent tout en œuvre pour bloquer la procédure ».

Selon le confrère, le Barreau juge ces propos regrettables, car ils s’apparentent à une généralisation et à une stigmatisation de l’action des avocats.

Les journaux reviennent aussi sur la saisie de 60 sacs de cyanure par la Direction de surveillance du territoire (DST) de la douane Tenkodogo.

Le Pays rapporte à ce sujet que le jeudi 27 novembre dernier, la DST-douane de Tenkodogo a saisi 60 sacs de cyanure, retrouvés enfouis au cœur d’un camion chargé de cartons d’huile alimentaire soigneusement disposés pour inspirer la confiance et détourner les soupçons.

L’Observateur Paalga relaye les propos du directeur général des douanes, Yves Kafando, qui a salué cette prouesse tout en dénonçant « l’ignominie que représente l’utilisation d’une façade humanitaire pour faire circuler un poison aussi létal ».

Autre fait marquant traité par les quotidiens, l’incendie au marché de Paspanga qui a ravagé 160 étals.

Le doyen des quotidiens privés, L’Observateur Paalga indique que selon les explications de la directrice de l’Agence de développement urbain Rosalie Kaboré/Kaboré, l’alerte a été donnée aux environs de 8 heures.

Le journal informe que selon Mme Kaboré 160 étals, essentiellement dédiés aux condiments, ont été fortement touchés par les flammes.

La directrice de l’Agence de développement urbain a par ailleurs rappelé que sa structure poursuivra des actions de sensibilisation auprès des commerçants afin de prévenir de tels drames, rapporte L’Observateur Paalga

