Burkina/Activités génératrices de revenus : 90 personnes vulnérables bénéficient d’une formation en éducation financière à Ouagadougou

Ouagadougou, 3 oct. 2025 (AIB) – Le Fonds national de solidarité et de résilience sociale (FNS-RS) a organisé, vendredi, une session de formation au profit de 90 personnes vulnérables de la ville de Ouagadougou. Ces bénéficiaires ont été formés en éducation financière, marketing et leadership afin de mieux gérer leurs Activités génératrices de revenus (AGR).

« Nous sommes venus ce matin à la Maison de la Femme de Ouagadougou pour le lancement de cette formation, destinée à outiller les personnes vulnérables en éducation financière, afin qu’elles puissent mieux développer leurs activités sur le terrain », a déclaré le directeur général du FNS-RS, Dr Sami Nicolas Kambou.

Selon lui, 90 personnes vulnérables, dont de nombreuses femmes, renforceront leurs compétences en gestion saine des AGR. Cette session de formation porte sur l’éducation financière, les techniques de vente et le leadership.

Dr Kambou, a expliqué que cette initiative s’inscrit dans la vision des autorités actuelles et mise en œuvre grâce à la mobilisation des ressources financières obtenues lors de la 17e édition du Mois de la solidarité, tenue du 4 novembre au 4 décembre 2024. L’objectif est de soutenir les personnes vulnérables à travers des AGR.

« Pour l’année 2025, le FNS-RS a reçu 944 demandes issues des 13 régions du pays. Après une sélection rigoureuse, 659 dossiers ont été retenus, dont 504 femmes et 155 hommes, pour un financement global de 66 081 675 FCFA », a-t-il précisé.

Il a ajouté qu’il est essentiel de doter les bénéficiaires des moyens et des compétences nécessaires afin qu’ils puissent mener des projets solides et durables, planifier leurs dépenses, investir intelligemment et anticiper les risques.

Dr Kambou, a souligné, que les bénéficiaires ont été sélectionnés selon des critères de vulnérabilité, notamment des conditions socioéconomiques défavorables. Parmi eux figurent des personnes vivant avec un handicap, des veuves, des personnes déplacées internes, des femmes cheffes de ménage, etc.

Les activités financées incluent notamment la restauration, la transformation agroalimentaire, le maraîchage, la couture, la coiffure, l’élevage et la vente de divers produits.

Le directeur général, a également précisé que d’autres bénéficiaires seront formés dans les localités de Ziniaré, Sapouy, Banfora, Pô et Bobo-Dioulasso.

Il a insisté sur le fait que la démarche du FNS-RS s’inscrit dans les orientations du ministère en charge de la Solidarité nationale, qui mise sur l’autonomisation des personnes vulnérables à travers le renforcement de leurs capacités.

« Le FNS-RS croit en votre potentiel et restera à vos côtés sur le chemin de l’autonomie et de la dignité », a-t-il affirmé.

L’une des bénéficiaires, Aïcha Kabré, a exprimé sa gratitude au Fonds pour l’organisation de cette formation en leur faveur.

Mme Kabré, a souligné que cette session de renforcement de capacités en éducation financière est la bienvenue, car elle leur permettra de mieux gérer les dépenses liées à leurs activités.

« Je suis contente de cette formation et je remercie le Fonds national de solidarité et de résilience sociale pour cette initiative à notre endroit », a-t-elle conclu.

Agence d’information du Burkina

NO/BH/ATA