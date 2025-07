Burkina-Cérémonie-Officielle-Sortie-Promotion-Académie-Police

Burkina/Académie de Police : La 9e promotion des élèves Commissaires et Officiers de Police prête à servir

Ouagadougou, 25 juil. 2025 (AIB) – La cérémonie officielle de sortie de la 9e promotion des commissaires et officiers de police de l’Académie de Police s’est tenue ce vendredi, à Pabré sous le thème : « Place des écoles de police dans un contexte de reconfiguration géopolitique et de lutte anti-terroriste ».

Placée sous le haut patronage du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, représenté par le Premier Ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo, la 9e promotion de l’académie de police s’est tenue sous le signe de la solidarité africaine et l’excellence dans la formation, valeurs cardinales de l’académie de police.

Selon le Premier Ministre Jean Emmanuel OUEDRAOGO, l’Académie des Polices est une académie qui a vocation à former les cadres de la Police, un personnel appelé à venir renforcer le commandement, que ce soit le commandement opérationnel ou au niveau de la conception.

« Il ne nous reste plus que de les engager, au nom du chef de l’État, le camarade Président Capitaine Ibrahim Traoré, à incarner les valeurs qui sont les valeurs de rigueur, qui sont des valeurs d’esprit de sacrifice, du sens du devoir, de loyauté et ce sont ces valeurs qui leur permettront d’être en phase avec leur nom de promotion qui signifie vision », a-t-il déclaré.

Pour le Ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, la promotion honorée ce jour est issue de deux nations sœurs, le Burkina Faso et la République du Tchad. « Elle incarne à la fois la solidarité africaine et l’excellence dans la formation, valeurs cardinales de l’Académie de Police », a-t-il précisé.

Il a par ailleurs adressé ses vives félicitations à l’Académie de Police, pôle régional de référence, pour le travail qu’elle abat, dans le silence et loin des projecteurs.

Selon le Délégué général de la 9e promotion, l’élève commissaire de police Sakado Edmond Ouédraogo, ce fut deux années de formation ponctuées d’épreuves physiques et psychologiques intenses, des cours théoriques et pratiques, et de stages.

« Aujourd’hui, c’est un jour de gloire pour nous, a-t-on envie de dire parce que nous avons surmonté ces obstacles. Nous avons compris la quintessence de tous les pans de notre formation, nous avons compris ce que c’est qu’être érudits pour la nation, l’excellence et le droit », a-t-il confié.

La 9e promotion de l’académie de police compte 181 élèves inscrits en début du cycle composés comme suit : 84 élèves Commissaires de police dont 30 burkinabé et 54 tchadiens et 97 élèves officiers de police dont 70 burkinabés et 27 tchadiens.

Le Major de la promotion est le Commissaire de Police, Olivier NANA, avec une moyenne de 16 ,05 sur 20.

De Juillet 2015 à juillet 2025, l’académie de Police, marque une décennie d’engagement, de dévotion dédiée à l’édification d’une véritable culture de l’excellence professionnelle.

Agence de l’Information du Burkina

BO/LN/ BBP/Dnk