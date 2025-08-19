Burkina : 5 882 enseignants prennent part aux examens professionnels du primaire et du préscolaire pour accéder à la catégorie B1

Ouagadougou, 19 août 2025 (AIB)-Le ministre en charge de l’Enseignement de base a lancé ce mardi deux examens professionnels permettant le passage de la catégorie C1 à B1. Il s’agit du Certificat d’aptitude pédagogique au professorat des écoles (primaire) et du Certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur de la petite enfance (préscolaire), au profit de 5 882 enseignants.

Le directeur général des Examens et Concours de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle, Élie Seihon, a indiqué que le primaire enregistre 5 831 candidats, contre 51 pour le préscolaire.

« Une forte majorité de femmes est inscrite dans les deux examens. Au préscolaire, par exemple, seuls 10 candidats sont des hommes, contre 41 femmes, ce qui témoigne de l’implication remarquable des femmes dans l’éducation des enfants », a-t-il précisé.

Le lancement de ces examens professionnels a eu lieu ce mardi à Ouagadougou, en présence du ministre en charge de l’Enseignement de base, Sosthène Dingara.

Le ministre a souligné qu’il s’agit d’une étape importante, car ces évaluations marquent la première progression professionnelle après la formation continue des enseignants.

« C’est une évolution significative de leur carrière, dans la mesure où elle leur permet de se rapprocher davantage des fonctions d’encadrement », a-t-il déclaré.

« Les candidats sont répartis dans 45 provinces. Toutefois, ceux des zones à forts défis sécuritaires, notamment du Sahel, ont été regroupés à Ouagadougou. Les éducateurs de la petite enfance, peu nombreux, ont également constitué un jury spécial dans la capitale », a ajouté M. Dingara.

Il a félicité et encouragé les enseignants pour leur ténacité et leur résilience, qui permettent au système éducatif de se maintenir malgré les difficultés.

Le ministre a également salué les efforts de la Direction générale des Examens et Concours qui, en dépit des défis liés à l’insécurité, a réussi à organiser l’ensemble des examens de l’année. Celui-ci constitue d’ailleurs le dernier examen professionnel de 2025.

Agence d’Information du Burkina

