Burkina-Défense-Formation-Guideurs-Fin

Burkina : 36 nouveaux guideurs aériens prêts à servir la nation

Bobo-Dioulasso, 11 sept. 2025 (AIB)-Après une formation de deux mois à la base aérienne 210 de Bobo-Dioulasso, trente-six stagiaires appartenant à la quatrième promotion des Guideurs aériens Tactiques Avancés (GATA) ont effectué jeudi leur sortie au cours cérémonie de fin de stage.

Avec leurs attestations en main 36 nouveaux guideurs aériens sont désormais prêts à intégrer les opérations et à mettre en pratique les acquis de leur formation au service de la nation burkinabè.

Selon le lieutenant-colonel Rachid Bonkoungou, cette formation « va améliorer considérablement l’intervention des vecteurs aériens », en soulignant que la conduite du stage s’est faite « par des moyens propres, avec un personnel local et un langage adapté à nos réalités ».

Le commandant du centre d’instruction et de formation militaire de l’armée de l’air, Théodore Kabré, a assuré que les prochaines sessions bénéficieront du même encadrement afin de « continuer à accroître l’efficacité des troupes sur le terrain ».

Selon lui, cette démarche permet de répondre efficacement aux besoins spécifiques de l’armée de l’air burkinabè.

La promotion, qui a obtenu une moyenne générale de 16,38/20, a été dominée par le lieutenant Ben Idriss Sanon, major avec 18,68/20. Porte-parole des stagiaires, il a salué « un renforcement significatif » des capacités opérationnelles de la troupe, notamment en matière de guidage pour les frappes aériennes.

Agence d’Information du Burkina

AB/yos