Burkina : 25 agents de la CARFO s’engagent à préserver la confidentialité des données des usagers

Ouagadougou, 12 août 2025 (AIB) – 25 agents de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) ont prêté serment mardi au Tribunal de grande instance Ouaga 2, promettant de remplir leurs fonctions avec rigueur, intégrité et un sens élevé de la responsabilité, tout en préservant la confidentialité des informations des usagers.

Le groupe est composé de 14 agents de recouvrement, 2 agents des risques professionnels et 9 chefs d’agences.

Cette prestation de serment, exigée par les textes en vigueur, vise à garantir le respect des règles de confidentialité et à renforcer la confiance entre la CARFO et ses assurés.

Agence d’information du Burkina