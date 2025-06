Burkina : 2000 VDP agricoles prêts à contribuer à l’autosuffisance alimentaire

Ouagadougou, 16 juin 2025 (AIB)-Dans le cadre de l’initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire, 2000 Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) agricoles ont effectué leur sortie de fin de formation, ce lundi 16 juin 2025 à Badnogo. Après trois mois de formation au centre dédié, ces VDP de l’agriculture sont désormais prêts à contribuer à l’autosuffisance alimentaire du Burkina Faso.

« Cette première cohorte de l’initiative présidentielle pour la production agricole, composée de 2000 jeunes agriculteurs âgés de 18 à 40 ans et issus de 80 communes, a bénéficié d’une formation de trois mois dans l’objectif de contribuer à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire », a déclaré Inoussa Ouédraogo, coordonnateur technique de ladite initiative.

Pour lui, l’autosuffisance alimentaire constitue le premier signe de souveraineté nationale. « Un homme qui a faim n’est pas un homme libre », a-t-il affirmé.

M. Ouédraogo a précisé que ces jeunes ont été formés en céréaliculture, arboriculture, maraîchage, pisciculture, entrepreneuriat agricole, transformation de produits agricoles, maniement d’armes, patriotisme et travail en équipe.

« Un site de 12,5 hectares, soit 0,5 hectare par jeune, a été aménagé avec des forages afin de permettre une production en toute saison. Ces jeunes bénéficieront d’un kit composé de semences et d’engrais dès leur retour pour leur installation », a-t-il ajouté.

Le coordonnateur a exhorté l’ensemble des jeunes à devenir des « agriculteurs modèles, qui ouvriront la voie aux autres dans leurs communes. La formation n’est pas une fin, c’est un début ».

Il s’exprimait ce lundi lors de la cérémonie officielle de sortie de la promotion des VDP agricoles, présidée par le ministre en charge de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié.

Dans son message, le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a affirmé : « Nous avons assez de terres cultivables au Burkina. La jeunesse doit s’engager dans l’agriculture, ce métier noble longtemps perçu comme destiné aux pauvres. »

Il a par ailleurs invité la jeunesse à se départir de trois maux : « la paresse, l’incompétence et la trahison ».

Pour sa part, le représentant des jeunes agriculteurs, Moussa Fié Traoré, a déclaré : « Si des camarades se battent au front au prix de leur vie, nous nous engageons ici à produire pour nourrir la population. »

Il a rassuré que « nous épousons la révolution progressiste populaire et devenons désormais les porte-flambeaux dans nos communes d’origine ».

L’initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire prévoit l’aménagement de 4000 hectares de terres et la formation de 8000 jeunes agriculteurs issus de 340 communes du pays, dans le cadre de l’agriculture pratique et intensive pour l’année 2025.

Agence d’Information du Burkina (AIB)