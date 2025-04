Burkina-Drogue-Lutte-Sécurité-CNLD-AG

Burkina : 133 tonnes de drogues saisies et 522 personnes déférées en 2024, SP du CNLD

Ouagadougou 17 Avril 2025 (AIB)- Le secrétaire permanent(SP) du comité national de lutte contre la drogue (CNLD), Noel Kaboré a révélé jeudi qu’au cours de l’année 2024, 133 tonnes de drogues ont été saisies et 522 personnes ont été déférées devant les parquets pour des faits de drogue.

« Au niveau de la prévention, 89 000 personnes de tout âge et classe sociale ont été touchées, au niveau de la prise en charge, 2 599 personnes ont été concernées, 186 personnes ont pu être réinsérées après traitement, 133 tonnes de drogues ont été saisies et 522 personnes ont été déférées devant les parquets pour des faits de drogue » a indiqué le SG du CNLD, Noel Kaboré.

Le Secrétaire général s’exprimait jeudi 17 avril 2025 lors des travaux de la 20e assemblée générale du comité nationale de lutte contre la drogue (CNLD), présidée par le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana.

M. Kaboré a saisi l’occasion pour expliquer que la stratégie nationale de lutte contre la drogue est un outil pour coordonner toutes les actions dans le domaine de la lutte et pour l’année 2025 cette stratégie est renforcée par quatre axes.

Ces axes sont le renforcement de la prévention, l’améliorer de la prise en charge médico-psycho-sociale et la réinsertion sociale, l’amélioration et le renforcement du retrait de l’offre et combattre la demande, et enfin le renforcement de la gouvernance.

Le ministre de la sécurité Mahamoudou Sana a confié que la particularité de cette 20ème AG est qu’elle marque le début de l’exécution du plan d’actions 2025-2029 de la stratégie nationale de lutte contre la drogue à travers l’examen et l’adoption de son premier plan de travail annuel.

Il a affirmé qu’un lien pernicieux existe entre le terrorisme et la drogue, et que lutter contre la drogue, c’est lutter indirectement contre le terrorisme au Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

ZAF/yos/ata