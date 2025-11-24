Burkina-Association-Zéro-Cancer-Féminin-Remise-Prothèses

Burkina : 100 prothèses mammaires et des soutiens-gorges offerts à des femmes victimes du cancer de sein

Ouagadougou, 24 nov. 2025 (AIB)-L’association Zéro cancer féminin a organisé samedi, 22 novembre 2025, une cérémonie de remise de prothèses mammaires et des soutiens-gorges et une causerie-débat sur le thème « Estime et confiance en soi face au cancer », afin de soutenir les femmes victimes du cancer de sein.

La présidente de l’association, Assita Zerbo, a indiqué qu’après une mastectomie, se retrouver avec un seul sein n’est pas du tout facile pour les femmes victimes du cancer du sein.

C’est pourquoi l’association a procédé à la remise de 100 prothèses mammaires et 100 soutiens-gorges adaptés, destinés à aider les survivantes à retrouver confort et confiance.

« Par cette cérémonie, nous offrons bien plus qu’un don matériel. Nous redonnons de la confiance, de la dignité et de l’espoir à ces femmes qui sont des combattantes pour nous », a-t-elle souligné.

Le thérapeute et conseiller conjugal, Dr Jean Bosco Kaboré, s’est entretenu avec les participantes sur l’estime de soi et la reconstruction émotionnelle après le cancer.

Selon lui, la maladie déstabilise l’état émotionnel et psychologique des femmes, d’où l’importance d’aborder des sujets comme l’acceptation, l’anxiété et la pensée positive.

« Il s’agit de donner des outils aux femmes pour accepter les réalités. Ce n’est pas alarmant, c’est une étape, une force déguisée que l’on peut surmonter », a-t-il expliqué.

L’une des bénéficiaires, Arlette Zoungranna, a témoigné des difficultés rencontrées après son opération, notamment la peur de sortir et le regard des autres.

« Je suis très contente de recevoir cette prothèse, qui m’aidera à aller de l’avant, sortir sans gêne et faire face aux gens », a-t-elle ajouté.

Mme Zoungranna a salué cette belle initiative de l’association, qui œuvre pour rendre les femmes vraiment heureuses.

Agence d’Information du Burkina

