Burkina-Entretien-Routes-Dégradées

Burkina/ 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝘁𝗶𝗲𝗻 𝗿𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿 : 𝗟𝗮 𝗯𝗿𝗶𝗴𝗮𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗮𝘂𝘅 𝗲𝗻 𝗿é𝗴𝗶𝗲 à 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗻œ𝘂𝘃𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗹’𝗮𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗢𝘂𝗲𝘇𝘇𝗶𝗻 𝗖𝗼𝘂𝗹𝗶𝗯𝗮𝗹𝘆

Ouagadougou, 2 oct. 2025 (AIB) – Pour améliorer la circulation et préserver la durabilité du réseau routier, la Direction générale de l’entretien des infrastructures de transport (DGEIT), a entrepris lundi à Ouagadougou, des travaux de réparation des chaussées dégradées de la ville.

La brigade s’est déportée sur l’avenue Ouezzin Coulibaly située sur l’axe de la direction générale de la police au théâtre populaire en passant par Kaize. Devenus un véritable casse-tête pour les usagers, les nids-de-poule et autres dégradations localisées rendaient la circulation difficile et accroissaient les risques d’accidents, rapporte les services de communication du ministère en charge des infrastructures.

Le Directeur général de l’entretien des infrastructures de transport, Saflo Pacere, accompagné de ses proches collaborateurs, a salué le professionnalisme et l’engagement de l’équipe mobilisée. Il a rappelé que le traitement rapide des points-à-temps constitue une mesure stratégique de préservation du patrimoine routier national.

« En intervenant à temps, nous évitons que de petites dégradations ne deviennent de grands travaux coûteux. Ces actions contribuent à maintenir la fluidité du trafic et à garantir la sécurité des usagers », a-t-il indiqué.

Pour sa part, Sanoussa Belem, Directeur de la surveillance des infrastructures et des travaux en régie, a souligné l’importance de la réactivité et de la planification dans l’entretien du réseau routier : « La durabilité de nos infrastructures dépend de notre capacité à détecter et corriger rapidement les dégradations. C’est tout le sens de notre mission ».

Les riverains n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction. Célestin Ouédraogo, habitant du quartier, s’est réjoui de cette initiative :« Ces réparations vont nous permettre de circuler sans crainte et de gagner en confort. Nous remercions le ministère pour cette action concrète ».

Selon le ministère, cette opération s’inscrit dans un programme global d’entretien courant initié par le ministère des Infrastructures et du Désenclavement, à travers la DGEIT, pour offrir aux populations des voies plus sûres, plus praticables et plus durables. Des interventions similaires sont en cours sur d’autres axes de la capitale, confirmant la vision d’une gestion efficace et anticipative des infrastructures de transport, a-t-il ajouté.

Agence d’information du Burkina

dnk-ck-ata