Boussouma : La place communale Lèbadeem inaugurée au cœur du village de Batto

Boussouma, 26 juillet 2025 (AIB) – Le village de Batto, situé à environ 32 kilomètres de Tenkodogo, chef-lieu de la région du Nakambé, dans la commune de Boussouma, a vibré ce samedi au rythme de l’inauguration officielle de la place communale Lèbadeem, qui signifie en langue bissa « Entendons-nous ». L’infrastructure, désormais considérée comme le plus grand rond-point de la région, marque une étape importante dans la dynamique de mobilisation locale.

Érigée au centre du village, la place Lèbadeem est le fruit d’un effort collectif porté par la Coordination nationale des veilles citoyennes (CNAVC), section de Boussouma. Grâce aux contributions des résidents et de la diaspora, une enveloppe de 5 300 000 FCFA a été mobilisée pour sa réalisation.

Selon les initiateurs, le projet est né de la volonté de renforcer la cohésion sociale, de créer un espace de rencontre et de répondre aux défis liés à l’exode rural, notamment chez les jeunes. « Nous avons commencé avec de vieux pneus et quelques drapeaux », se souvient avec émotion Guéné Salam, membre actif de la CNAVC et président des Wayiyans de Batto, qui retrace les débuts modestes du projet.

« Aujourd’hui est un jour de gratitude, envers Dieu et envers tous les fils des seize villages de Boussouma ainsi que la diaspora », a déclaré Abdoulaye Gouem, président de la veille citoyenne.

L’événement s’est déroulé dans une ambiance de fête marquée par des danses traditionnelles, des chants, des prestations musicales et une forte mobilisation populaire. Femmes, hommes, jeunes et anciens ont convergé vers Batto pour célébrer ensemble cette réalisation commune.

En marge de l’inauguration, plusieurs actions ont été entreprises dans le cadre du développement communautaire : la mise en terre d’une centaine de kaïcédras pour reverdir la localité, un don de quatre tonnes de ciment à la brigade locale de Faso Mêbo, ainsi que des vivres et de l’huile au profit des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) engagés dans la sécurisation du territoire.

Le cérémonial a débuté par l’exécution du Ditanyè en langue bissa, suivi d’une prestation artistique. Le chef coutumier de Batto, Naaba Saaga, a salué la mobilisation des populations avant de formuler des bénédictions pour la paix. Le grand imam Moumini Gouem a, quant à lui, délivré un message axé sur l’unité, rappelant que « l’islam est une religion d’amour et non de division ».

Prenant la parole, Mme Assetou Maré, PDG de Sakina Énergie, a encouragé les femmes, notamment ses co-épouses, à s’impliquer davantage dans le développement local par des actions concrètes en faveur des foyers et de la communauté.

Adaman Kamboné, chargé de mission à la Présidence pour la région du Nakambé, a salué l’initiative et l’esprit de collaboration. « Taisons les querelles inutiles. Travaillons ensemble pour que Boussouma soit un modèle de développement », a-t-il exhorté.

Le parrain de la cérémonie, El Hadj Oumar Gouem, PDG de l’entreprise AIMALI BTP, s’est dit satisfait de la mobilisation. « Cela prouve que la commune de Boussouma trace son chemin vers le progrès », a-t-il déclaré.

Au-delà de l’aménagement, la place Lèbadeem est devenue un symbole d’engagement citoyen et de solidarité locale. À travers cette initiative, la commune de Boussouma démontre qu’un développement participatif et durable est possible, même en milieu rural. Les organisateurs lancent un appel aux autres communes de la région du Nakambé à s’en inspirer.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata