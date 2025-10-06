BURKINA–KOURWEOGO–EDUCATION–SOUTIEN–SCOLARITE

Boussé : L’association Ecole au Sahel Burkina dote 232 enfants et étudiants parrainés de kits scolaires et d’hygiène

Boussé, 5 oct. 2025 (AIB) – L’association Ecole au Sahel Burkina (EAS-BF), a remis, le samedi 4 octobre 2025 à Boussé, des kits scolaires et d’hygiène au profit de 232 enfants et étudiants parrainés. Par cette initiative, l’organisation entend contribuer à la réussite scolaire des enfants issus de familles vulnérables et à la consolidation du système éducatif dans la province du Kourwéogo.

La cérémonie, tenue le samedi 4 octobre 2025 au siège de l’association à Boussé, a connu la présence des autorités provinciales en charge de l’enseignement primaire et de l’action humanitaire.

Les bénéficiaires ont reçu des fournitures scolaires, du matériel d’apprentissage et des kits d’hygiène, essentiels pour bien démarrer l’année scolaire.

Selon le coordonnateur de l’EAS-BF au Kourwéogo, Christophe Kaboré, cette activité s’inscrit dans le cadre du programme annuel de soutien scolaire mis en œuvre par l’association.

L’objectif, a-t-il dit, est d’offrir de meilleures chances de réussite scolaire à ses enfants issus de milieux défavorisés.

« Au-delà de la dotation en fournitures, l’association accompagne les enfants tout au long de l’année par un suivi pédagogique, sanitaire et alimentaire, ainsi que par des visites à domicile pour renforcer l’implication des familles », a indiqué M. Kaboré.

Une approche globale qui, selon lui, permet de prévenir les risques d’abandon scolaire et de favoriser les réussites individuelles.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement primaire du Kourweogo, Hyacinthe Ky, a salué ce geste de solidarité.

Pour lui, le soutien de l’EAS-BF contribue à l’atteinte des objectifs de la province en matière d’éducation pour tous.

M. Ky, a invité les parents et tuteurs à jouer leur rôle en assurant le suivi régulier de leurs enfants à la maison et à l’école.

Marie Sawadogo, mère de deux bénéficiaires, a exprimé sa gratitude envers l’association et ses partenaires.

« Grâce à ces kits, mes enfants pourront suivre leurs cours dans de bonnes conditions. Cela nous soulage énormément sur le plan financier et nous motive à redoubler d’efforts pour leur réussite », a-t-elle confié.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/oo