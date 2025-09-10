BURKINA-BOUGOURIBA-HYGIÈNE-PUBLIQUE

Bourgouriba : La Brigade communale de la police de l’hygiène publique de Diébougou relance ses activités

Diébougou, 10 sept. 2025 (AIB)-La Brigade communale de la police de l’hygiène publique a effectué, mardi, une descente dans plusieurs endroits de la ville de Diébougou. Cette sortie de terrain a marqué la reprise de ses activités. Elle a permis de constater de nombreuses pratiques malsaines, mais aussi de sensibiliser et d’encourager les populations à adopter des comportements citoyens.

La relance des activités de la Brigade communale de la police de l’hygiène publique a été matérialisée, ce mardi, par une vaste opération de contrôle et de sensibilisation. Les équipes ont sillonné les commerces installés aux abords des voies, la gare routière ainsi que les alentours du marché central de Diébougou.

Le constat est alarmant. Selon le chef de mission, Ulrich Frédéric Ahmed Coulibaly, malgré les nombreuses interventions et sensibilisations que la commune fait à travers sa stratégie de communication, des citoyens continuent d’adopter des comportements irresponsables.

« Tout au long du trajet parcouru, nous avons observé des actes qui interpellent la conscience collective. On ne peut pas rester silencieux face à une telle situation », a-t-il-affirmé.

La situation laisse parfois perplexe. Des Ordures ménagères, des eaux stagnantes, des déchets en tout genre déposés aux abords des concessions ou encore dans des espaces de transformation alimentaire.

Ces réalités, en particulier à proximité des commerces de produits alimentaires, constituent de véritables risques et de dangers pour la santé publique des populations.

Présent sur le terrain, le président de la Délégation spéciale communale de Diébougou, Aimé Ouédraogo, a souligné la responsabilité partagée des citoyens.

« Ce dépotoir, ce sont bien les riverains qui l’on crée. Nous savons que beaucoup de maladies sont liées à ces dépotoirs. Ce matin, nous sommes sortis pour dire que ces pratiques doivent cesser », a-t-il dit.

Face à ce constat préoccupant, certains habitants ont exprimé leur volonté de changer leurs habitudes. Pour Bertine Sou/ Kam, cette opération est salutaire en sens qu’elle vise à rendre la ville propre. Elle a invité la population à se mobiliser pour soutenir cette action de salubrité.

Les équipes de la brigade n’ont pas manqué de féliciter les bonnes pratiques observées chez certains commerçants et habitants, preuve que l’amélioration est possible.

Créée en 2013, la police d’hygiène de Diébougou a mené plusieurs actions marquantes depuis sa mise en place. La relance de ses activités traduit sa volonté de bâtir une ville saine et agréable. La réussite de cette mission dépendra toutefois de l’adhésion ferme et continue de l’ensemble des populations, selon les responsables.

Agence d’Information du Burkina

