Boulkiemdé/UNZ : Ahmed Marcel Gnienhoun décroche son doctorat unique avec mention très honorable

Koudougou, 4 nov. 2025 (AIB) – M. Ahmed Marcel Gnienhoun a soutenu, ce mardi, sa thèse de doctorat unique en sciences de l’éducation, spécialité politique éducative, à l’Université Norbert Zongo de Koudougou. Le thème de sa recherche portait sur : « Déterminants de la faiblesse de l’offre et de la demande d’éducation préscolaire dans la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso ».

Le jury, présidé par Pr Hugo Félix Tindaogo Valean, enseignant-chercheur à l’École normale supérieure (ENS) de Koudougou, était composé de Dr Joseph Béogo, maître de conférences en politique éducative à l’ENS (directeur de thèse), de Dr Désiré Poudiougou, maître de recherche au CNRST (examinateur), et de deux rapporteurs : Dr Bernardin Ouédraogo, maître de conférences à l’Université Thomas Sankara et Dr Paul Marie Bayama, maître de conférences à l’ENS de Koudougou.

À l’issue des délibérations, le jury a salué la qualité scientifique et la rigueur méthodologique du travail et a décerné au candidat la mention Très honorable, la plus haute distinction académique.

Selon le président du jury, cette recherche « constitue une contribution importante à la compréhension des défis du préscolaire, encore faiblement développé au Burkina Faso ».

Dans son intervention, le nouveau docteur a rappelé que le taux de préscolarisation n’est que de 6,6 % en 2022-2023, en raison du manque d’infrastructures, du faible financement et de certaines perceptions socioculturelles défavorables. Il a formulé des recommandations pour une meilleure promotion du préscolaire à travers des politiques inclusives et équitables.

La cérémonie, empreinte d’émotion et de fierté, s’est déroulée en présence de sa famille, de ses amis et de plusieurs collègues, venus nombreux pour l’encourager et partager avec lui ce moment mémorable.

Agence d’information du Burkina

