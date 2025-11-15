Boulkiemdé : Une conférence publique sur la Révolution progressiste et populaire animée à Bingo

Bingo, 15 nov. 2025 (AIB) – Une conférence publique sur la Révolution progressiste et populaire en cours au Burkina Faso s’est tenue samedi à Bingo, à l’occasion de la célébration en différé de la Journée internationale de la jeunesse dans la commune.

La conférence a été animée par Siembou Zerbo et Evarice W. Congo, respectivement directeur régional et directeur provincial en charge de la Jeunesse du Nando et du Boulkiemdé.

Les deux conférenciers ont développé des thématiques liées au bien-fondé de la Révolution progressiste et populaire en cours au Burkina Faso.

Ils ont souligné la nécessité de rompre avec le néocolonialisme afin de reconquérir la souveraineté nationale.

Messieurs Zerbo et Congo ont également mis l’accent sur le rôle du patriotisme et du civisme dans la mobilisation de la jeunesse pour la transformation du pays.

Ils ont illustré leurs propos par des initiatives locales, exhortant les jeunes à s’engager pour bâtir un Burkina Faso libre et souverain.

Conférence a connu la participation du président de la délégation spéciale (PDS) de Kokologho, des vice-présidents de la délégation spéciale de Bingo, du chef de canton de Bingo, des forces vives, ainsi que de nombreux élèves et jeunes de la commune.

Agence d’information du Burkina

ASA/bak