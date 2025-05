Boulkiemdé/Tathyou : un un match de football pour célébrer de la Journée Internationale du Travail

Tathyou, 1er mai 2025 (AIB) – Le Lycée Privé Saint Honorius a célébré la Journée Internationale du Travail de manière originale et conviviale en organisant un match de football opposant les enseignants aux élèves. En marge de cet événement sportif, une réflexion collective a été animée par le fondateur sur le thème de l’amélioration des conditions de travail pour chaque travailleur.

Cette discussion a permis aux enseignants et aux élèves de s’engager dans un dialogue constructif sur les défis et les opportunités en matière de conditions de travail, soutenant ainsi une prise de conscience collective sur l’importance de cet enjeu sociétal.

Les deux équipes se sont départagées sur le score nul de 0 but partout mais l’important c’est le plaisir partagé et l’esprit sportif qui a régné tout au long de l’événement, selon ls organisateurs.

La journée s’est clôturée par un repas communautaire, symbole de convivialité et de solidarité, réunissant tous les participants autour d’une table. Cette célébration a, sans aucun doute, contribué à créer un esprit de communauté et à célébrer dignement la valeur du travail au sein du Lycée Privé Saint Honorius.

Ce moment festif a non seulement permis de créer des liens entre enseignants et élèves, mais aussi de promouvoir la convivialité et le travail d’équipe.

Agence d’information du Burkina

DPT/ata