BURKINA-BOULKIEMDE-KOUDOUGOU-DEGUERPISSEMENT-DEVANTURE-CHR-KOUDOUGOU

Boulkiemdé/Salubrité : La police municipale déguerpit les installations anarchiques devant le CHR de Koudougou

Koudougou, 19 sept. 2025 (AIB) – La direction de la sécurité publique (DSP) de la police municipale de Koudougou a mené, vendredi, une opération visant à mettre fin aux installations non réglementées devant le Centre hospitalier régional (CHR) de Koudougou.

Cette initiative a pour but d’améliorer la sécurité, la salubrité et la fluidité de la circulation aux abords de l’hôpital.

Ces installations anarchiques causent de nombreux problèmes de sécurité publique, ainsi que des nuisances environnementales et sanitaires, selon le commandant de la police municipale, Patrice Bonkoungou.

Aussi, a-t-il appelé les personnes concernées à respecter la réglementation en vigueur afin de garantir un environnement propre et sécurisé pour tous.

A entendre certains témoignages, cette action de la police est un ouf de soulagement pour les usagers des lieux.

Agence d’information du Burkina

PB/bbp