Burkina-Sabou-Journée-Redevabilité

Boulkiemdé/Redevabilité : Le PDS de Sabou fait le point de 3 années de gestion

Sabou, le 23 nov. 2025 (AIB) – Le président de la délégation spéciale (PDS) de Sabou, Abdul Aziz Koara, a présenté samedi les principales réalisations de ses trois années de gestion, lors de la journée de redevabilité placée sous le thème : « Émergence de la commune de Sabou : quelles stratégies de mobilisation des ressources pour un développement endogène ? ».

L’activité qui s’est tenue en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses de la commune, vise à renforcer la transparence de l’action publique.

« Durant ces trois années, nous avons réalisé des infrastructures sanitaires, construit des salles de classe, érigé des boutiques au marché central et apporté un soutien aux personnes déplacées internes (PDI) », a- déclaré le président de la délégation spéciale (PDS) de Sabou, Abdul Aziz Koara,

Le budget communal, a-t-il expliqué, est passé d’environ 300 millions de francs CFA en 2022 à 200 millions en 2023, avant d’enregistrer une baisse en 2024, tant au niveau du fonctionnement que de l’investissement.

Pour les perspectives, la délégation spéciale prévoit la construction d’une gare routière, la poursuite des travaux du marché central, l’inauguration de CSPS, la réalisation d’infrastructures routières ainsi que des tournées de sensibilisation dans les villages. Des rencontres avec les ressortissants des différentes villes du pays seront également organisées afin de recueillir leurs avis et partager les actions menées dans la commune.

Le PDS Koara a salué la mobilisation de la population et l’appui constant des autorités coutumières dans la mise en œuvre des activités. « Le Chef de l’État ayant tracé la voie, notamment à travers l’initiative Faso Mèbo, nous demeurons convaincus qu’avec l’engagement des citoyens et l’accompagnement des services techniques déconcentrés, les préoccupations des villages pourront trouver des solutions », a-t-il conclu.

Pour sa part, le président du Conseil communal des organisations de la société civile (OSC), Alassane Sédego, a jugé l’initiative salutaire. « Nous sommes satisfaits des actions menées et remercions le PDS pour son engagement », a-t-il affirmé.

Cette journée a été organisée conformément aux dispositions des articles 11 et 255 du Code général des collectivités territoriales, qui exigent la tenue d’une journée de redevabilité afin d’informer et d’échanger directement avec les populations sur les actions menées par la délégation spéciale.

Agence d’information du Burkina

KJP/pb/yos