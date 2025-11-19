BURKINA -BOULKIEMDÉ-ENSEIGNEMENT -SUPPERIEUR-CONCERTATION

Boulkiemdé : Les structures du ministère en charge de l’Enseignement supérieur s’engagent pour une meilleure coordination

Koudougou, 18 nov. 2025 (AIB) – La Direction régionale de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de Nando a organisé, le mardi 18 novembre 2025 à Koudougou, une rencontre de concertation interinstitutionnelle destinée à renforcer la coordination entre les structures dudit ministère.

Inscrite dans une dynamique de dialogue constructif, cette rencontre visait à améliorer la synergie d’action et la coordination entre les structures du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) présentes dans la région.

Dix structures, dont l’Université Norbert Zongo (UNZ), l’École normale supérieure (ENS) et le Centre régional des œuvres universitaires de Koudougou (CROUK), étaient attendues pour cette session importante.

Le directeur régional de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de Nando (DRESRI-NDO), Dr Jonas Koala, a ouvert les travaux en rappelant le rôle essentiel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation comme leviers du développement national. Il a insisté sur la nécessité pour la région de tirer pleinement profit de cette dynamique.

Selon lui, l’objectif principal de la rencontre était de favoriser la coordination et la synergie en vue d’une meilleure efficacité institutionnelle, notamment par l’harmonisation des pratiques, la mutualisation des ressources et la définition d’orientations stratégiques communes.

Il a également invité les participants à des échanges « francs, ouverts et constructifs » afin d’aboutir à des solutions durables.

Les échanges ont permis d’établir une cartographie des missions et des perspectives, axées sur la recherche scientifique, la formation académique et professionnelle, ainsi que sur le renforcement de la visibilité régionale du ministère.

Cependant, un diagnostic partagé a fait ressortir plusieurs difficultés transversales, parmi lesquelles l’insuffisance d’infrastructures et le manque de personnel.

Des défis spécifiques ont également été évoqués : hausse continue des effectifs étudiants, difficultés de normalisation des années académiques, retards dans l’exécution des marchés, ou encore mauvais état des voies d’accès aux universités.

À l’issue des présentations et échanges, des recommandations concrètes ont été formulées.

La DRESRI-NDO a été exhortée à créer un canal d’échanges (type groupe WhatsApp), à organiser la rencontre de concertation au moins une fois par an, de manière tournante, et à faciliter la participation collective des structures aux foires régionales.

Les autres structures ont été encouragées à désigner chaque année un représentant pour le cadre de concertation avec les acteurs du développement régional, et à préparer des fiches de projets en vue du plaidoyer.

La rencontre s’est achevée par l’élaboration d’une feuille de route, dans la conviction qu’une synergie renforcée marquera un tournant positif pour l’action du MESRI dans la région.

Agence d’Information du Burkina

PB/NO/YOS