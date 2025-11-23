Burkina-Boulkiemdé-Culture-NAK

Boulkiemdé : Les Nuits Atypiques célèbrent 30 ans de créativité et de résilience culturelle

Koudougou, 22 nov. 2025 (AIB) – La 30ᵉ édition des Nuits Atypiques de Koudougou (NAK) a été officiellement lancée ce samedi sur le site du festival au secteur 10, par le ministre en charge de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Dans son allocution, le directeur du festival, Koudbi Koala, a rappelé le chemin parcouru depuis décembre 1996, saluant avec émotion la mémoire des collaborateurs et amis disparus qui ont contribué à bâtir les NAK.

Il a exprimé sa gratitude envers la troupe Saaba, initiatrice du projet, ainsi qu’envers sa famille pour son soutien constant. Il a également remercié la population de Koudougou, les partenaires, les parrains et l’État burkinabè pour leur appui indéfectible au fil des années.

Prenant la parole au nom du gouvernement, le ministre de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a salué un festival devenu « un véritable carrefour de rencontres, de créativité et d’expression artistique ».

A croire le ministre, les NAK, par leur constance et leur rayonnement, constituent désormais une référence dans le paysage culturel national. Il a félicité l’association Beneb Nooma pour « sa vision sur le long terme et son engagement indéfectible », avant de rendre un hommage appuyé à son fondateur, Koudbi Koala, « visionnaire dont la détermination a permis l’émergence d’une véritable institution culturelle ».

Le ministre a également souligné le soutien constant de l’État aux NAK, affirmant que la culture demeure « un pilier essentiel de la résilience collective et un moteur de l’émergence nationale ».

Il a salué la pertinence du thème de l’édition 2025, « Culture et valorisation des instruments traditionnels », qui s’inscrit dans la politique gouvernementale de protection et de transmission du patrimoine culturel.

Le parrain, El Hadj Moussa Kouanda, représenté par le professeur Moussa Sanogo, a rappelé le rôle des NAK comme symbole de fierté burkinabè et rendez-vous culturel incontournable pour le pays, la sous-région et au-delà. Il a adressé ses félicitations à Koudbi Koala, « bâtisseur infatigable », et formulé des bénédictions pour la longévité du festival, la paix, la cohésion sociale et la prospérité du Burkina Faso.

Il a également prié pour les Forces de défense et de sécurité, ainsi que pour les VDP, engagés dans la lutte pour la restauration de la paix nationale.

Pour cette édition anniversaire, les NAK attendent plus d’une trentaine de groupes venus du Burkina, du Togo, du Bénin et de la Côte d’Ivoire.

Le programme prévoit la Scène Relev’Art dédiée aux jeunes talents du 23 au 25 novembre, l’ouverture de la grande scène live le 26 novembre, ainsi qu’un village atypique de 300 stands, une table ronde sur l’impact du festival et un espace enfants « Kombi Zaka ».

Le ministre a déclaré ouverte la 30ᵉ édition, souhaitant « plein succès aux Nuits Atypiques de Koudougou » et exhortant les festivaliers à vivre pleinement la culture burkinabè.

Agence d’information du Burkina

FGB/pb/yos