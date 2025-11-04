Burkina – Boulkiemdé – Sabou – Sport – Cohésion

Boulkiemdé : Le tournoi de l’amitié de Bourou célèbre la fraternité et le fair-play

Sabou, 3 nov. 2025 (AIB) – La 7ème édition du tournoi de l’amitié de Bourou a connu son apothéose, samedi, avec la victoire de l’équipe de Nabadogo face à celle de Tanghin Wobdo.

Le terrain de football de Bourou, dans la commune de Sabou, a vibré ce samedi, au rythme de la finale du tournoi de l’amitié.

Placée sous le signe de la solidarité et du vivre-ensemble, cette compétition a rassemblé jeunesse et autorités autour des valeurs sportives et citoyennes.

L’événement, qui a opposé les équipes de Nabadogo et de Tanghin Wobdo, a tenu toutes ses promesses en ambiance, esprit sportif et communion populaire.

À l’issue d’un match disputé et équilibré, les deux formations se sont départagées à la séance des tirs au but. L’équipe de Nabadogo l’a finalement emporté par 8 tirs à 7, suscitant une liesse dans les rangs de ses supporters.

« Nous comptions marquer pendant les 90 minutes, mais les tirs au but ont été une chance pour nous. Nous sommes heureux de cette victoire », a confié le capitaine de Nabadogo.

Le promoteur du tournoi, Yacouba Zio, consultant en ingénierie civile, a rappelé la portée sociale de l’initiative : « L’objectif principal de cette compétition est d’amener les jeunes à maintenir l’union, la fraternité et la cohésion sociale », a-t-il indiqué.

Présent à la cérémonie, le président de la délégation spéciale (PDS) de Sabou, Abdoul Aziz Koara, a salué la jeunesse pour son esprit de fair-play et d’unité. « Je félicite le promoteur du tournoi de l’amitié pour cette belle initiative et la population pour son engagement dans la promotion du sport et de la cohésion sociale », a-t-il déclaré.

L’équipe victorieuse de Nabadogo est repartie avec une enveloppe de 150 000 F CFA, un ballon, un jeu de maillots et le trophée. Son adversaire, Tanghin Wobdo, a reçu 125 000 F CFA, un ballon et un jeu de maillots.

Agence d’information du Burkina

