Boulkiemdé : Le civisme et le patriotisme au cœur d’une conférence publique à Koudougou

Koudougou, 21 août 2025 (AIB) – Une conférence publique sur le civisme, l’engagement patriotique et la cohésion sociale s’est tenue, jeudi, à l’amphithéâtre 1000 de l’Université Norbert Zongo de Koudougou.

Organisée par le Bureau national des grands projets (BN-GP) en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits humains Cette conférence vise raviver la flamme patriotique des citoyens burkinabè autour des idéaux de la Révolution progressiste et populaire.

Dans son discours d’ouverture, le gouverneur a souligné l’importance de l’événement et a salué la forte mobilisation des participants.

L’occasion a été pour lui de lire le discours du Capitaine Ibrahim Traoré, dans lequel il a insisté sur l’importance de l’éducation aux valeurs de patriotisme, de civisme et de paix.

M. Béré a affirmé que l’avenir du pays repose sur sa jeunesse, et qu’il est impératif de la préparer non seulement en termes de connaissances et de compétences, mais aussi en l’incitant à s’approprier les valeurs fondamentales du pays.

Ces valeurs permettront à la jeunesse de faire face dignement aux défis du monde, a-t-il indiqué.

L’événement a rassemblé diverses personnalités, dont le Conseiller technique de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire, le Grand chancelier des Ordres burkinabè, Pingrenoma Zagré, et le Commandant de la deuxième région militaire, le lieutenant-colonel Lassané Porgo, ainsi que de nombreux représentants de toutes les couches sociales de la région.

La conférence s’est articulée autour de trois thématiques principales à savoir le civisme et la citoyenneté, l’engagement patriotique et la participation citoyenne et la culture de la paix et de la cohésion sociale.

Les conférenciers ont particulièrement mis l’accent sur les concepts de civisme et de patriotisme, expliquant leurs définitions, les valeurs qu’ils incarnent, les défis à relever, ainsi que les droits et les devoirs des citoyens.

En clôture de l’événement, les représentants des différentes couches sociales ont pris la parole pour exprimer leur solidarité et leur soutien indéfectible à la vision des hautes autorités du pays.

Agence d’information du Burkina

BB/PB/yos