BURKINA-BOULKIEMDE-KOUDOUGOU-FASO-MEBO-SOUTIEN

Boulkiemdé : Le chef de canton du Lallé offre un don de plus de 3 millions F CFA à Faso Mêbo

Koudougou,1er nov. 2025 (AIB) – Le Lallé Naaba Djiguemdé, chef de canton du Lallé, a réaffirmé son adhésion et celle de sa communauté à l’initiative présidentielle Faso Mêbo par un important don en nature et en espèces.

Le chef, accompagné de ses notables, s’est déplacé personnellement sur le site ce samedi pour matérialiser son engagement en faveur du développement des villes de Nando.

Le geste de solidarité du Lallé Naaba Djiguemdé, et de ses notables est estimé à plus de 3 millions de francs CFA.

Le don en nature comprenait spécifiquement 13 tonnes de ciment, 10 sacs de riz, 10 sacs de maïs, 10 pioches, 15 pelles, un voyage de sable et deux marmites de 30 kg.

Ce soutien conséquent vise à accompagner et encourager les travailleurs mobilisés sur le site de l’initiative.

Naaba Djiguemdé a exprimé sa satisfaction face à l’appel du chef de l’État pour l’initiative Faso Mêbo. Sa visite visait à encourager et à féliciter l’ensemble des travailleurs présents sur le site, ouvert le 10 octobre dernier dans la région de Nando.

Il a saisi l’occasion pour lancer un vibrant appel à la population afin de s’impliquer davantage pour le développement du pays.

Il a également exhorté les fils et filles de la localité à l’union et à la solidarité pour le développement de la région.

Agence d’information du Burkina

PB/bbp