Boulkiemdé : Le centre Saint Maximilien Kolbe met la santé et la cohésion sociale au cœur de sa fête patronale

Sabou, 16 août 2025 (AIB)- Sous le patronage de Abdoul Aziz Koara, président de la délégation spéciale (PDS), le Centre médico-chirurgical Saint Maximilien Kolbe a célébré, du 9 au 16 août, son saint patron à travers une série d’activités placées sous le thème : « Avec Saint Maximilien Kolbe, promouvoir la santé de la personne et de la nature ».

Le PDS Abdoul Aziz Koara a exprimé sa gratitude à l’ensemble du personnel pour cette initiative empreinte de solidarité. « C’est une semaine marquée par un engagement humanitaire fort qui renforce la cohésion sociale dans notre commune », a-t-il indiqué.

Parrain de l’événement, Noé Nana, expert déclarant en douane et fondateur de l’école privée de santé Yeelba, a salué l’honneur qui lui a été fait et rendu hommage au directeur du centre, le Père Joseph Kadsondo, pour son dévouement et sa vision. « Je salue son don de soi, son engagement sans relâche auprès de la communauté et sa volonté de faire du centre une référence », a-t-il déclaré.

Le Père Joseph Kadsondo, quant à lui, a exprimé sa satisfaction face à la forte mobilisation observée : « C’est un signe que, dans la commune de Sabou, nous formons une même famille. Le centre est ouvert à tous et participe aux efforts du pays dans la dynamique impulsée par le président du Faso », a-t-il affirmé.

Pendant une semaine, la population de Sabou a vibré au rythme des journées portes ouvertes du Centre médico-chirurgical Saint Maximilien Kolbe. Ces journées ont été marquées par diverses activités en faveur du bien-être holistique des communautés : cross populaire, séance d’aérobic, kermesse, don de sang, reboisement, sensibilisation au port du casque, journée de salubrité et dépistages gratuits du cancer du col de l’utérus et du sein.

La clinique mobile du Centre hospitalier régional (CHR) de Koudougou a également apporté son appui, tandis que des dons de vivres et de matériel médical ont été remis aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Des matchs de gala (football et volley-ball) ont opposé les FDS et les agents de santé dans une ambiance conviviale.

La célébration eucharistique du 16 août a clôturé les festivités dans un esprit de reconnaissance et de communion. Le Centre médico-chirurgical Saint Maximilien Kolbe a été inauguré en 2009 à Sabou.

Agence d’information du Burkina

DTP/ata