BURKINA–BOULKIEMDÉ–DON–PDI–AMI

Boulkiemdé : L’Alliance Missionnaire Internationale Burkina offre des kits alimentaires à 20 PDI de la commune de Bingo

Bingo, 5 nov. 2025 (AIB) – L’Alliance Missionnaire Internationale Burkina (AMI-B), en partenariat avec le PMU, a offert mercredi des kits alimentaires au profit de 20 personnes déplacées internes (PDI) de la commune de Bingo. La cérémonie s’est tenue en présence du président de la délégation spéciale (PDS) de Bingo, du représentant de l’AMI-B, du chef du service de l’Action sociale ainsi que du chef de canton de Bingo.

Le don est composé de 20 sacs de riz de 25 kg, 20 paquets de spaghetti de 5 kg et 20 bidons d’huile de 5 litres.

Chacun des 20 bénéficiaires a reçu un sac de riz de 25 kg, un paquet de 5 kg de spaghetti et un bidon de 5 litres d’huile.

Ce geste entre dans le cadre du projet de secours alimentaire et de santé communautaire mis en œuvre par l’Alliance Missionnaire Internationale Burkina (AMI-B), en partenariat avec le PMU.

En marge de cette activité, ces PDI ont aussi bénéficié d’un dépistage gratuit de l’hépatite B, contribuant ainsi à la prévention et à la promotion de la santé au sein des populations vulnérables.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts d’AMI-B et de ses partenaires visant à améliorer l’accès des PDI à une alimentation adéquate et à des soins de santé essentiels, tout en renforçant la solidarité communautaire et la résilience des ménages affectés.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Bingo, Yacouba Gouem, a exprimé sa gratitude à l’AMI-B et à son partenaire, le PMU, pour leur appui constant.

Il a également réaffirmé l’engagement de sa commune à œuvrer aux côtés de tous les acteurs pour le bien-être et la santé de la population de Bingo.

Agence d’Information du Burkina

