Boulkiemdé : La promotion 2008-2010 des Eaux et Forêts célèbre 15 ans de service

Koudougou, 3 août 2025 (AIB) – La promotion 2008-2010 des Eaux et Forêts a célébré, ce dimanche, son 15e anniversaire de services rendus à la nation. Pour marquer cette occasion, les membres de la promotion, une soixantaine, se sont retrouvés à la direction régionale des Eaux et Forêts de Nando (ex-Centre-Ouest) afin de commémorer leur parcours et échanger sur leur expérience professionnelle.

Selon le commandant Jean Bosco Zongo, délégué de la promotion et actuel directeur régional des Eaux et Forêts du Nakambé(ex Centre-Est), cet anniversaire est l’opportunité de « marquer une pause » pour se retrouver, se donner des conseils et renforcer la cohésion.

La journée a débuté par une activité de reboisement symbolique au cours de laquelle plus d’une centaine de plants ont été mis en terre, une initiative qui s’inscrit dans la continuité de l’effort national visant à « reverdir le Faso », a précisé le délégué de la promotion.

« En tant que promotionnaires des Eaux et Forêts, cette plantation était obligatoire pour nous», a-t-il ajouté.

Après le reboisement, les agents se sont réunis pour une conférence-débat, l’occasion de faire le point sur les difficultés rencontrées par certains dans leur service et de trouver ensemble des solutions.

Le commandant Zongo a également profité de cette rencontre pour rendre un vibrant hommage à ses pairs. Il a salué l’engagement de ceux qui sont actuellement déployés sur le terrain pour la « reconquête du territoire », leur souhaitant un bon séjour tout en espérant que « le pays vendra au bout de cette hydre terroriste qui n’a que trop duré ».

Une pensée pieuse a été également exprimée à la mémoire des six membres de la promotion, décédés en service. Le commandant Zongo a ajouté qu’une réflexion est en cours pour soutenir leurs familles.

Enfin, le commandant Jean Bosco Zongo a tenu à remercier le ministère de l’Environnement et celui de la Communication pour leur soutien dans l’organisation de ces retrouvailles qui leur tenaient à cœur.

Agence d’information du Burkina

PB/yos