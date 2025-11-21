Burkina-Boulkiemde-Développement-Durable-Schéma-Directeur-Poa

Boulkiemdé : La commune de Poa soumet son schéma directeur d’aménagement à l’examen des acteurs

Koudougou, 20 nov. 2025 (AIB) – La Commission provinciale d’aménagement et de développement durable du territoire du Boulkiemdé a tenu ce jeudi, au petit séminaire de Koudougou, sa session consacrée à l’examen et à la validation du Schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune de Poa (SDADDT).

Dans son allocution d’ouverture, le Haut-commissaire de la province du Boulkiemdé, Salimata Ouédraogo/Sanou, a salué la mobilisation des acteurs locaux et provinciaux, tout en rappelant que le schéma directeur constitue un outil stratégique et une boussole de développement dont devra s’inspirer l’ensemble des interventions sur le territoire communal.

Elle a indiqué que cette session vise notamment à vérifier la conformité du document aux orientations nationales et régionales, à examiner la cohérence de ses projections, de ses aspects cartographiques ainsi que des scénarios de développement proposés pour l’horizon 2050, conformément aux exigences du décret d’application de la loi d’orientation sur l’aménagement du territoire.

Le conseiller en aménagement territorial et développement local, Daouda Traoré, membre de l’équipe technique, a rappelé que le schéma a été élaboré avec l’appui financier du Projet de gestion durable des paysages communaux pour la REDD+ (PGPC-REDD+).

Selon lui, le document comprend un diagnostic territorial mettant en lumière forces, faiblesses, opportunités et menaces ; des scénarios de futurs possibles, dont un tendanciel, un pessimiste et un optimiste, élaborés grâce au logiciel d’analyse prospective MICMAC ; des orientations stratégiques et une charte de mise en œuvre destinées à guider les actions prioritaires.

Le coût indicatif de la mise en œuvre du schéma est estimé à 22 milliards de FCFA, répartis entre la commune, l’État et les partenaires techniques et financiers.

Les participants ont examiné, dans une atmosphère constructive, l’ensemble des propositions de zones de vocation, des schémas de structure, ainsi que les rapports provisoires des SDADDT.

Leurs contributions ont permis d’améliorer la cohérence et la pertinence des choix retenus pour accompagner durablement le développement de la commune de Poa.

En clôturant les travaux, le Haut-commissaire a invité les acteurs à maintenir leur engagement afin de garantir l’effectivité de la mise en œuvre du futur schéma, une fois adopté.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/yos