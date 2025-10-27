Burkina-Boulkiemdé- Bingo-Journée-Redevabilité

Boulkiemdé : La commune de Bingo tient sa journée de redevabilité

Bingo, 25 oct. 2025 (AIB) – La commune de Bingo a tenu, samedi, sa journée de redevabilité dans l’enceinte de la mairie, un événement clé visant à renforcer la transparence et l’engagement civique.

Au cours de cette séance, la délégation spéciale a présenté un bilan détaillé de la gestion communale pour les années 2022, 2023 et 2024, mettant en lumière les réalisations accomplies ainsi que les défis rencontrés.

La journée a permis d’établir un dialogue constructif entre les autorités locales et la population.

Après la présentation du rapport, les participants ont été invités à poser des questions, formuler des suggestions et apporter des contributions sur divers sujets liés à la gestion communale. Cette interaction a favorisé un échange d’idées essentiel pour améliorer les services et répondre aux besoins locaux.

À l’issue des échanges, une synthèse des discussions a été réalisée, aboutissant à des recommandations concrètes destinées à optimiser la gouvernance locale.

Pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations, un comité de suivi a été mis en place, composé de cinq membres représentatifs de la communauté.

L’événement a rassemblé de nombreuses personnalités, notamment des autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que des représentants des forces de défense et de sécurité. Les chefs de service et les forces vives de la commune ont également pris part à cette journée, témoignant de l’importance accordée à la redevabilité.

Cette initiative illustre l’engagement de la commune de Bingo en faveur d’une gestion participative et responsable, renforçant ainsi la confiance des citoyens envers leurs institutions locales.

Agence d’Information du Burkina

