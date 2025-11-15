Boulkiemdé : La commune de Bingo célèbre en différé la Journée internationale de la jeunesse

Bingo, 14 nov. 2025 – La commune de Bingo a lancé vendredi plusieurs activités entrant dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale de la jeunesse. Une initiative qui vise à promouvoir l’engagement des jeunes dans des actions citoyennes et communautaires.

Les activités ont alterné entre opérations de salubrité et animations sportives.

Dès les premières heures de la matinée, une vaste opération de salubrité a été menée dans plusieurs espaces publics de la commune. Les participants ont nettoyé le domaine de la mairie, la préfecture, le centre médical et le marché de Bingo.

Cette action a contribué à améliorer la propreté des lieux tout en renforçant la cohésion sociale et le sens du civisme.

Le président de la délégation spéciale, le secrétaire général et le chef de canton de la commune de Bingo ont pris part à l’activité aux côtés des jeunes et des élèves, dont la mobilisation a été déterminante.

Dans l’après-midi, un cross populaire suivi d’une séance d’aérobic a rassemblé de nombreux participants. À partir de 16h, les coureurs ont sillonné les artères de la commune afin de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes.

La Brigade territoriale de gendarmerie de Kokologho a assuré l’encadrement sécuritaire des activités, tandis que le professeur d’éducation physique et sportive du lycée départemental de Bingo a encouragé les participants à adopter un mode de vie actif. Ces moments sportifs ont également permis de renforcer l’esprit d’équipe et la camaraderie.

La première journée de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse à Bingo a ainsi mobilisé divers acteurs autour d’actions citoyennes et structurantes, mettant en lumière le rôle essentiel de la jeunesse dans l’assainissement et le développement de la commune.

Les activités de célébration se poursuivent ce samedi 15 novembre 2025 avec la tenue d’une conférence publique. Les organisateurs espèrent que ces initiatives inspireront d’autres actions similaires en faveur d’un cadre de vie plus sain et d’un développement durable.

Agence d’Information du Burkina

ASA/bak