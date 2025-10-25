BURKINA-CYCLISME-TOUR-FASO-ETAPE-OUAGADOUGOU-KOUDOUGOU

Boulkiemdé : Koudougou accueille la 1re étape de la 36e édition du Tour du Faso

Koudougou, 24 oct. 2025 (AIB) – La cité du cavalier rouge, a accueilli vendredi, l’arrivée de la première étape de la 36e édition du Tour du Faso. L’étape inaugurale de cette édition a relié Ouagadougou à Koudougou sur une distance de 120,28 km.

Les 63 coureurs engagés ont maintenu un rythme soutenu, bouclant le parcours à une vitesse moyenne impressionnante de 42,232 Km/h.

C’est finalement le Marocain Driss El Alouani qui s’est imposé avec panache, franchissant en tête la ligne d’arrivée devant la mairie de Koudougou. Il devance de peu le Burkinabè Souleymane Koné et le Belge, Yaxono Smet.

Il est à noter, cependant, que cette étape inaugurale n’est pas qualificative pour l’obtention du maillot jaune.

L’événement a été rehaussé par la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre chargé des Sports, accompagné de ses homologues de la Justice et de l’Action Humanitaire, ainsi que du gouverneur de la région de Nando et de l’ensemble des corps constitués locaux.

En marge de la compétition, un geste de générosité a marqué la journée. Un fervent amateur de cyclisme, Hamado Zoungrana, , a fait don au gouverneur de la région de Nando de dix (10) vélos et de deux (2) mallettes de pièces de rechange. Ce matériel est destiné à soutenir les jeunes cyclistes prometteurs de la région.

Le peloton se reformera dès demain, samedi 25 octobre, à 7 heures, devant la mairie de Koudougou pour la deuxième étape. Cette nouvelle épreuve mènera les cyclistes de Koudougou à Boromo sur une distance de 156,20 km.

Agence d’information du Burkina

PB/bbp