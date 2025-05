Burkina-Boulkiemde-Journée-Coutumes-Traditions

Boulkiemde/Journées des coutumes et Traditions : Une célébration faite à Ipendo pour raviver les valeurs traditionnelles

Ipendo, 15 mai 2025 (AIB)- Le chef de terre de Ipendo, NEYA Ouango, a rassemblé jeudi, une foule nombreuse autour des « fétiches protecteurs » pour célébrer la Journée des Coutumes et Traditions, en vue de raviver les valeurs traditionnelles des Burkinabè.

Dans le respect des rites ancestraux, de l’eau et des poules ont été offertes en sacrifice aux mânes des ancêtres, en guise de prière pour la protection et la bénédiction de toutes les couches sociales.

Dans son allocution, le chef coutumier a insisté sur le caractère sacré et symbolique de cette journée, instituée par le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour raviver les valeurs traditionnelles du peuple burkinabè.

Il a invité les fils et filles du pays à faire confiance à leurs ancêtres, à cultiver l’esprit de cohésion, le pardon et le vivre-ensemble, autant de vertus nécessaires pour ramener la paix et la stabilité au Faso.

La cérémonie s’est tenue en présence des représentants du chef de canton de Sabou, des autorités communales, ainsi que de nombreux visiteurs venus de Ouagadougou et d’autres localités.

La cérémonie s’est achevée dans un climat de satisfaction et de ferveur collective car les poules sacrifiées et le symbole des « pattes en l’air » est un signe que les participants ont vu leurs vœux exaucer et l’acceptation des offrandes par les ancêtres.

Tous sont repartis chez eux empreints de foi, de reconnaissance et d’espérance renouvelée.

Le village de Ipendo, qui est situé à environ 15 km à l’Ouest de Sabou et traversé d’Est en Ouest par la RN1, fait partie des 14 villages composant la commune.

Agence d’information du Burkina

