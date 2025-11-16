Burkina-Boulkiemdé-Faso-Mêbo-Contribution-Promotion-LM2019

Boulkiemdé / Faso Mêbo : La promotion Lettres modernes 2019 contribue et invite les autres promotions à emboîter le pas

Koudougou, 15 nov. 2025 (AIB) – La promotion 2019 des étudiants en Lettres modernes de l’université Norbert Zongo de Koudougou a offert, ce samedi, du ciment, du matériel et des vivres pour appuyer l’initiative présidentielle Faso Mêbo, en appelant les autres promotions à faire de même.

Le don se composé d’une tonne et demi de ciment, deux sacs d’ocre rouge, deux sacs de riz de 50 kg, un bidon d’huile de 20 litres, 20 packs d’eau, 10 truelles, 5 pelles, deux brouettes, du nescafé, du sucre et la somme de 20.000 F.

Le Délégué de la promotion, Boukari Tondé, qui a expliqué que depuis la première année, la promotion a mené de nombreuses activités au sein de l’université, avec l’accompagnement de nos enseignants.

Face à cette motivation pour le bien être commun, il a indiqué que lui et ses camarades ont décidé de faire quelque chose pour le pays, et plus particulièrement pour la ville de Koudougou qui leur a tant donné.

Il a également lancé un appel aux autres promotions : « Nous devons participer à bâtir nous-mêmes notre pays. Il n’y a rien de plus grand que de savoir qu’on a contribué à la construction de sa nation. Nous le faisons pour nous-mêmes, et nous invitons les autres à emboîter le pas. »

Invité par la promotion pour être témoin de leur geste, Dr Adama Ouedraogo, maître de conférences en grammaire française à l’Université Norbert Zongo, a salué ce geste patriotique. « Ce qui est vraiment touchant dans leur geste, c’est que ce sont des étudiants qui ont voulu contribuer pour renforcer leur attachement à la ville de Koudougou et à la région. Même après leurs études et leur départ, ils ont tenu à soutenir la ville qui les a formés », a-t-il souligné.

Dr Ouedraogo a, par ailleurs, invité les autres Burkinabè à s’inspirer de cet exemple. « Ils montrent qu’il est possible de contribuer là où l’on est, mais aussi ailleurs ». Et de conclure :

« Cette promotion est un modèle de solidarité et d’engagement ».

Cette action de la promotion LM 2019 traduit un fort sens de responsabilité citoyenne et illustre parfaitement l’esprit de l’initiative Faso-Mêbo, qui vise à renforcer la cohésion sociale et le développement local à travers la participation de toutes les couches de la population.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB