Boulkiemdé/Assainissement : Des toilettes publiques modernes au cœur de Koudougou

Koudougou, 11 sept. 2025 (AIB)- Une délégation gouvernementale, conduite par le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Barro, a officiellement remis les clés des toilettes publiques ce lundi, à Koudougou,à la région de Nando en vue d’assurer un accès à l’eau potable et à l’assainissement pour tous d’ici 2030.

Le ministère de l’Environnement, de l’eau et de l’assainissement a franchi une nouvelle étape dans son objectif d’assurer un accès universel à l’eau potable et à l’assainissement d’ici 2030. Un de ses projets les plus récents est l’inauguration de nouvelles infrastructures publiques à Koudougou, un investissement soutenu par plusieurs partenaires soucieux pour le bien-être des communautés.

Parmi les nouvelles réalisations, l’ouverture de toilettes publiques modernes en plein centre-ville de Koudougou, en face de la mairie, a été particulièrement saluée.

Longtemps confrontée à un manque d’installations de ce type, la ville voit enfin un défi majeur relevé.

Ces nouveaux équipements, conçus pour les hommes et les femmes, sont également accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Ces toilettes publiques sont équipées d’un système d’approvisionnement en eau et fonctionnent à l’énergie solaire, ce qui en fait un modèle de durabilité.

Le Président de la Délégation Spéciale de Koudougou, Amédée Paré, a accueilli avec enthousiasme cette initiative, promettant de veiller à leur bon usage et exprimant l’espoir de voir de tels projets s’étendre à d’autres lieux stratégiques de la ville.

Cette inauguration fait partie d’une série d’initiatives menées dans le cadre du Projet d’eau potable et d’assainissement en milieu rural (PEPA-MR).

Grâce à ce programme, les localités de Zoula, Goundi et Koulkouldi, dans la province du Sanguié, ont également bénéficié de systèmes d’Adduction d’eau potable (AEPS) avec des châteaux d’eau, plus de trente bornes-fontaines et près de 300 branchements privés.

Ces efforts démontrent l’engagement du gouvernement burkinabè à améliorer durablement l’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement pour tous ses citoyens.

Agence d’information du Burkina

PB/bbp