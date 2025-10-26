BURKINA-DON-SOS-SANG-PLAIDOYER

Boulkiemdé/Appel à la mobilisation : les leaders communautaires au cœur de l’effort pour le don de sang au Burkina

Koudougou, 25 oct. 2025 (AIB) – Face au déficit persistant de sang dans les structures sanitaires, l’association SOS Sang, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), a organisé samedi, une importante rencontre de plaidoyer dans la région de Nando.

Soutenu financièrement par le Programme de santé sexuelle et reproductive (PSSR), cet événement visait à interpeller directement les chefs coutumiers et les leaders religieux du Burkina Faso pour un engagement accru en faveur du don de sang bénévole.

La cérémonie d’ouverture, présidée par le Secrétaire général de la région de Nando, Lucien Guiguemdé, représentant le gouverneur, a marqué le début des échanges avec les autorités administratives, religieuses et coutumières.

L’objectif était de sensibiliser ces leaders d’opinion sur plusieurs points cruciaux que sont la situation actuelle du don de sang au Burkina Faso, l’impérieuse nécessité du don de sang régulier, les principes éthiques qui encadrent cet acte de solidarité et le rôle déterminant qu’ils peuvent jouer dans la mobilisation communautaire.

Le président de SOS Sang, Jean-Bosco Zoundi, a rappelé que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise qu’au moins 1 à 3% de la population donne régulièrement son sang pour atteindre l’autosuffisance.

Le Burkina Faso étant en deçà de ce seuil minimal, l’implication des voix qui portent est jugée indispensable pour combler ce déficit vital.

Dans son discours d’ouverture, le SGR de Nando a lancé un appel vibrant à toutes les notabilités : « Je ne doute point un seul instant que l’implication effective de ces leaders d’opinion va booster le don bénévole de sang au profit de nos centres de santé où les besoins en poches de sang sont énormes. Chères notabilités coutumières et religieuses, vous avez un engagement historique à prendre. Historique parce qu’il sera le point de départ d’une massive mobilisation individuelle et collective en faveur du don de sang bénévole », a-t-il déclaré.

Cette initiative souligne la volonté des acteurs de la santé de s’appuyer sur l’influence des autorités traditionnelles et spirituelles pour transformer durablement la culture du don de sang dans le pays.

