Boulgou : Un match de gala pour renforcer la cohésion entre FDS et civils à Bittou

Bittou 4 nov. 2025 (AIB) – A l’occasion du 65e anniversaire des Forces armées nationales du Burkina célébré le 1e novembre 2025, les Forces de défense et de sécurité (FDS) de la commune de Bittou en collaboration avec la population ont organisé un match de gala, civilo-militaire, le samedi 1e novembre 2025 a Bittou pour renforcer la cohésion entre civils et FDS.

Le match de gala civilo-militaire s’est joué au stade municipal de Bittou, en présence des Forces de défense et de sécurité de la commune, des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des supporter venus des différents secteurs et les anciens joueurs.

Les FDS ont battu les civils par 4 buts à 1. Le but du match de gala est de renforcer la cohésion sociale, la paix et aussi de créer une bonne collaboration entre les Forces de défense et de sécurité et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et la population. D’autres activités seront organisées dans les prochains jours pour renforcer davantage cette cohésion entre les différentes composantes de la ville de Bittou.

Agence d’information du Burkina

